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Стрельба в школе в Польше: бывший ученик явился в учебное заведение с пистолетом и открыл огонь (видео)
В Польше, в городе Бжесць-Куявский, в школе № 1 произошла стрельба. Об этом пишет polskanews.
Сообщается, что 18-летний молодой человек, бывший ученик, пришел в школу с пистолетом, взорвал две петарды и начал стрелять.
«Преступник около 10 часов утра зашел в здание школы и разбросал петарды. Кроме того, он использовал оружие», — говорится в сообщении представителя школы. О мотивах нападавшего не сообщается.
Нападавший несколько раз выстрелил в сторону сотрудницы школы, которая ранена в живот. Вторая пострадавшая — 11-летняя школьница, которая получила ранения бедра и грудной клетки в результате взрыва петарды.
Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
W związku ze zdarzeniem w Brześciu Kujawskim informujemy, że sytuacja jest w pełni opanowana. Obrażenia u pracownika szkoły i uczennicy nie zagrażają ich życiu — natychmiast została udzielona pomoc. 18-letni mężczyzna został szybko zatrzymany, ustalamy motywy jego działania. pic.twitter.com/ZsuxAPquUL— Polska Policja (@PolskaPolicja) 27 мая 2019 г.
Злоумышленника удалось остановить одному из сотрудников школы, после чего его передали полиции. Орудие преступления было изъято.
Известно, что ранее 18-летний юноша проходил психиатрическое лечение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале мая в США произошел инцидент со стрельбой в школе. Два подростка с огнестрельным оружием открыли огонь по ученикам школы STEM в штате Колорадо. Один школьник погиб, семь получили ранения.
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