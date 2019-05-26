Происшествия

На автотрассе в Польше дотла сгорел рейсовый автобус Киев — Прага: фото с места ЧП

В Польше в ночь на 26 мая загорелся пассажирский автобус сообщением Киев-Прага. Авария произошла около часа ночи между Краковом и Катовице.

По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людям пришлось спешно покинуть автобус, пишет TVN24.

Всего в салоне находилось 70 пассажиров. Автобус сгорел полностью. Огонь даже выжег дыру в дорожном покрытии. Пострадавших в результате пожара нет.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле в Польше двое граждан Украины погибли во время ДТП. Тогда легковушка въехала в дерево на дороге № 591 Ружанка-Воплавки. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне авто, украинцы 23 и 30 лет — погибли на месте.

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