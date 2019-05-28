Самая искренняя любовь: 38-летняя женщина вышла замуж за саму себя (видео)

Мир

38-летняя бразильянка Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя. Соответствующая церемония состоялась в минувшее воскресенье, 26 мая, в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии пишет Rio Times.

Торжество транслировалось на страницах невесты в соцсетях.

«Многие женщины мечтают выйти замуж облаченными в свадебное платье. „Сологамная“ свадьба предоставляет подобную возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе — самая искренняя любовь», — заявила невеста.

Вместо кольца «невеста» решила набить татуировку, символизирующую независимость.

Хотя подобная регистрация браков в Бразилии официально еще не проводится, невесту это не остановило.

К алтарю женщину повела ее 21-летняя дочь, а саму церемонию провела подруга. Коту заявила, что уже после свадьбы будет открыта к новым отношениям с другими людьми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родившаяся в африканском государстве Уганда 32-летняя Лулу Джемиму была вынуждена выйти замуж за себя из-за упреков родни, которая придерживается традиционных взглядов на семейные ценности. Так, ради получения образования девушка из небедной семьи уехала в Австралию, где окончила бакалавриат в сиднейском университете Маккуори. Затем она перевелась в магистратуру в Оксфордский университет в Великобритании. Однако семью девушки ее академические успехи не впечатлили. Куда больше их волновал семейный статус незамужней девушки, поэтому она решилась на отчаянный шаг.

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