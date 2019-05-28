- 3:18 Самая искренняя любовь: 38-летняя женщина вышла замуж за саму себя
- 2:47 «Проявление реванша»: Луценко в прямом эфире порвал заявление Шуфрича
- 2:32 Очень хотелось перекусить: дикий кабан устроил переполох в заводской столовой
- 1:55 Перенес 15 операций: в сети сообщили о смерти раненного на Донбассе бойца ВСУ с позывным "Балу"
- 1:25 Стрельба в школе в Польше: бывший ученик явился в учебное заведение с пистолетом и открыл огонь
- 0:50 В ГБР назвали причину бунта в одесской колонии и завели дело на ее руководство
- 0:04 Под Ивано-Франковском убили известного мецената и его жену, — СМИ
- 23:37 Масштабный пожар в Одессе: горят мебельные склады
- 23:18 Вакарчук представил новых членов партии «Голос»
- 23:07 БПП не поддержит отставку Гройсмана: в Блоке Порошенко назвали причину "демарша"
Самая искренняя любовь: 38-летняя женщина вышла замуж за саму себя (видео)
38-летняя бразильянка Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за саму себя. Соответствующая церемония состоялась в минувшее воскресенье, 26 мая, в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии пишет Rio Times.
Торжество транслировалось на страницах невесты в соцсетях.
«Многие женщины мечтают выйти замуж облаченными в свадебное платье. „Сологамная“ свадьба предоставляет подобную возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе — самая искренняя любовь», — заявила невеста.
Вместо кольца «невеста» решила набить татуировку, символизирующую независимость.
Хотя подобная регистрация браков в Бразилии официально еще не проводится, невесту это не остановило.
К алтарю женщину повела ее 21-летняя дочь, а саму церемонию провела подруга. Коту заявила, что уже после свадьбы будет открыта к новым отношениям с другими людьми.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родившаяся в африканском государстве Уганда 32-летняя Лулу Джемиму была вынуждена выйти замуж за себя из-за упреков родни, которая придерживается традиционных взглядов на семейные ценности. Так, ради получения образования девушка из небедной семьи уехала в Австралию, где окончила бакалавриат в сиднейском университете Маккуори. Затем она перевелась в магистратуру в Оксфордский университет в Великобритании. Однако семью девушки ее академические успехи не впечатлили. Куда больше их волновал семейный статус незамужней девушки, поэтому она решилась на отчаянный шаг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..