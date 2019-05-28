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Опасность с неба миновала: над Австралией взорвался 40-тонный метеорит (видео)
В Австралии упал метеор, яркая вспышка которого озарила ночное небо в штатах Южная Австралия и Виктория. Об этом пишет ABC.
Астроном Дэвид Финлэй рассказал, что небесное тело упало в океан в 400 км к югу от Аделаиды. Его масса оценивается в 20−40 тонн, а размер сопоставим с легковым автомобилем. метеорит имел скорость около 40 тысяч км/ч, а мощность взрыва составила 1,6 килотонн в тротиловом эквиваленте — это соответствует примерно десятой части от мощности взрыва атомной бомбы в японской Хиросиме.
Падение данного метеора стало одним из самых заметных и значимых на территории континента за всю историю.
Несмотря на то что небесное тело распалось в атмосфере Земли, оно все же представляло определенную опасность, так как после разрушения фрагменты метеора могли достигать массы в три-четыре тонны и были способны пробить крыши домов и автомобили, не говоря уже о смертельной опасности для людей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Луна спасла Землю: огромный метеорит врезался в спутник нашей планеты на скорости 61 тысяч км/час.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..