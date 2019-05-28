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Резня в японском парке: мужчина с ножом напал на взрослых и детей
Рано утром 28 мая в Японии, в небольшом парке городе Кавасаки близ Токио 50-летний мужчина с ножом напал на ждавших автобус школьников и взрослых. В результате нападения пострадали как минимум 20 человек, пишет Bloomberg.
Из них трое людей, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти. Кроме того, нападавший нанес самому себе ножевое ранение, его состояние критическое.
На месте преступления полиция обнаружила два ножа. На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с государственным визитом в Японии, выразил соболезнования в связи с инцидентом. Слова соболезнования американский президент произнес, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносце «Кага» на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
«Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом», — сказал Трамп.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге неизвестные граждане не славянской внешности напали с ножом на бывшего воина АТО и правозащитника Андрея Карповича. Ему были нанесены три колотые раны, повреждены мягкие ткани. Кроме того, в Италии с ножом напали на актера из Украины Артема Ткачука. К нему и его другу подошла банда парней, которые спросили, из какого они района, после чего дважды ударили ножом в живот и избили украинца и его спутника.
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