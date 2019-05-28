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- 8:25 У Маси Найема вновь угнали мотоцикл: в сеть попало видео
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У Маси Найема вновь угнали мотоцикл: в сеть попало видео
У юриста Маси Найема, брата народного депутата Мустафы Найема, снова угнали мотоцикл. Лимитированный Suzuki GSX-R был украден с парковки перед офисом юридической компании Найема (Киев, ул. Введенская, 4).
«Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03.50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль», — рассказал Маси Найем в Facebook.
Пока следствие анализирует записи с камер наблюдения, Маси Найем призывает угонщиков вернуть украденное. «Верните мотоцикл сегодня. Я найду, кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Просто так угнать не получится», — уверен он.
Напомним, в прошлый раз мотоцикл Маси Найема угнали в мае 2018 года из-под здания Апелляционного суда Киева. В суд Найем приехал поддержать брата. Пока длилось заседание, угонщики заметили мотоцикл Honda и оставленные в замке зажигания ключи, и воспользовались шансом. Злоумышленника — 32-летнего киевлянина — вскоре задержали, он заплатил штраф 17 тыс. гривен.
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