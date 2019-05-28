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Происшествия

В центре Киева произошла драка с поножовщиной: детали и фото с места происшествия

9:44 28 мая 2019 271
скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Майдане Независимости подрались две компании, распивавшие возле стелы спиртные напитки. Драка быстро переросла в поножовщину. Одного из пострадавших — 18-летнего юношу — пришлось отправить в больницу. В драке его несколько раз ударили ножом в лицо. Товарищ пострадавшего отделался небольшими травмами.

драка

Как сообщает dtp.kiev.ua, в компании напавших было трое парней. Они после инцидента быстро скрылись. Предположительное орудие преступления — раскладной нож — остался лежать в луже крови.

нож

Напомним, ранее сообщалось о нескольких инцидентах с компаниями подростков, которые беспричинно избивают людей в центре Киева. Агрессивные компании молодежи часто собираются возле метро «Дворец спорта».

Фото kiev.informator.ua

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