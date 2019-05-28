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- 9:44 В центре Киева произошла драка с поножовщиной: детали и фото с места происшествия
В центре Киева произошла драка с поножовщиной: детали и фото с места происшествия
В Киеве на Майдане Независимости подрались две компании, распивавшие возле стелы спиртные напитки. Драка быстро переросла в поножовщину. Одного из пострадавших — 18-летнего юношу — пришлось отправить в больницу. В драке его несколько раз ударили ножом в лицо. Товарищ пострадавшего отделался небольшими травмами.
Как сообщает dtp.kiev.ua, в компании напавших было трое парней. Они после инцидента быстро скрылись. Предположительное орудие преступления — раскладной нож — остался лежать в луже крови.
Напомним, ранее сообщалось о нескольких инцидентах с компаниями подростков, которые беспричинно избивают людей в центре Киева. Агрессивные компании молодежи часто собираются возле метро «Дворец спорта».
Фото kiev.informator.ua
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»