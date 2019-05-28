Омеляну огласили обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании

Украина

Дело НАБУ об ошибках в декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна начало рассматриваться в суде. 27 мая на заседании был оглашен обвинительный акт. Омеляна обвиняют в невнесении в декларацию ряда объектов недвижимости и автомобилей. Официально это подпадает под статью 366−1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Следующее заседание суда состоится только в конце лета — 23 августа 2019 года. Пока же суд определил порядок и объем исследования доказательств.

Напомним, дело НАБУ против министра Омеляна появилось в сентябре 2018 года. Детективы пришли к выводу, что в декларациях чиновника за 2015 и 2016 годы упущены некоторые данные. Несоответствия могут достигать 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Комментируя суть дела, Омелян указал, что детективы предъявили ему покупку машины для брата в 2015 году (внедорожник BMW X5 2015) и не внесение в декларацию сведений о доме, где семья министра жила две недели в 2016 году.

Омелян пообещал подать встречный иск к следователям НАБУ.

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