Общество

В Киеве в конце мая – начале июня перекроют ряд улиц: схемы объездов и движения транспорта

В Киеве в связи с ремонтом улицы Светлой (Дарницкий район) в ночь на 29 мая (с 21:00 до 6:00) перекроют движение транспорта. Как сообщает «Киевавтодор», это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия на участке между улицами Автопарковой и Евгения Харченко.

Продолжаются работы на мосту Метро через Русановский пролив. Там ремонтируют тротуар, готовятся к укладке гидроизоляции на проезжей части (на трех прогонах).

На Южном мосту проводят капремонт и бетонирование шести деформационных швов, на трех — только подготавливаются к этим работам.

До середины лета (ориентировочно по 7 июля) ремонтируют покрытие на пешеходном мосту на улице Саперно-Слободской, а также на Борщаговской эстакаде.

Работы на улице Алматинской завершаются, но еще продолжаются на улицах Федорова, Туполева, проспектах Палладина и Правды. В рамках текущего ремонта дорожники восстанавливают покрытие на улицах Наталии Ужвий, Генерала Наумова, Светлой, Драйзера, проезде Надднепрянского шоссе.

1−2 июня ( 12:00—22:00 ) в столицы намечается Всеукраинская акция «За семью и детей!» Из-за мероприятия на сутки, начиная с полуночи 1 июня, запланировано ограничение/запрет движения всего транспорта на Крещатике (между Майданом Незалежности и улицей Прорезной).

На пешеходной части от Майдана Незалежности до Крещатика, 22 с 12:00 31 мая до 10:00 1 июня проведут монтаж конструкций (демонтируют их с 22:00 2 июня до 12:00 3 июня).

1 июня при поддержке горгосадминистрации пройдет Всеукраинский велодень в Киеве (в 10:00 на Софийской площади). Ожидается, что 13-я по счету акция соберет 10 тысяч участников. Велофестиваль продолжится в парке «Муромец». В связи с его проведением движение автотранспорта полностью прекратят на участках:

с 10:30 до 13:00 — Почтовая площадь — Владимирский спуск — Европейская площадь — улица Крещатик;

с 10:30 до 12:30 — Софийская площадь — улица Владимирская — улица Большая Житомирская — Михайловская площадь — Софийская площадь — улица Михайловская — Майдан Незалежности — улица Крещатик — Владимирский спуск — Почтовая площадь.

Организован объезд по схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола, улицы Ярославов Вал, Бульварно- Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвар Шевченко.

Организаторы предусмотрели ограничение движения транспорта с 11:20 до 13:30 (без полного перекрытия) и выделение правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь, улица Набережно-Крещатикская, Гаванский мост, улица Набережно-Рыбальская, Северный мост, улица Трухановская, парк «Муромец» (финиш). Объезд — улица Электриков.

8 июня по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей намечается шествие участников по бульвару Т. Шевченко, улицам Крещатик, М. Грушевского до площади Конституции (перед Верховной Радой). В период с 11:00 до 12:15 эти улицы при необходимости перекроют для транспорта. Колонну будут сопровождать 10 автомобилей, мероприятие завершится на площади Конституции в 15:00.

Монтаж конструкций и оборудования пройдет в парке Т. Шевченко с 18:00 7 июня до 09:00 8 июня, демонтаж — 8 июня (с 11:00 до 18:00); монтаж на площади Конституции — 8 июня (с 08:00 до 11:00), демонтаж — 8 июня (с 15:00 до 20:00).

Как сообщили в «Киевпасстрансе», с 27 мая по 5 июня из-за ремонта улицы Чернобыльской (между улицами Пушиной и Ирпенской) временно меняется маршрут троллейбуса № 7. Он пройдет от станции метро «Площадь Льва Толстого» до станции метро «Житомирская» по обычной трассе, затем по проспекту Палладина, бульвару Вернадского в направлении улицы Чернобыльской, улицам Ефремова, Чернобыльской и Ирпенской.



А 27−28 мая (с 21:00 и до окончания движения) в связи с ремонтом на улице Светлой (Бортничи) меняется маршрут автобуса № 104: от станции метро «Харьковская» до улицы Автопарковой по «родной» схеме, затем по улицам Автопарковой, М. Коцюбинского, К. Осьмака и Е. Харченко, потом снова по действующей трассе.



С 28 по 31 мая для трамваев №№ 28, 33 организован сокращенный режим работы, что связано с ремонтом путей на улице Миропольской. Последние отправления по маршрутам:

№ 28 — от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской в 22:31, в обратном направлении — в 23:22;

— от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской в 22:31, в обратном направлении — в 23:22; № 33 — от ДВРЗ в направлении улицы С. Лифаря — в 22:38, обратно — в 23:33.

С 27 мая номер автобусного маршрута № 62К поменяли на № 76.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в День Киева был открыт велосипедно-пешеходный мост, который соединил два парка — «Владимирская горка» и «Хрещатик».

Увы, новый мост не продержался и суток: на нем стало трескаться стеклянное покрытие.

В понедельник, 27 мая, рабочие замменили уже третье стекло, покрытое трещинами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter