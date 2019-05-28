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- 11:11 Отсрочка запуска рынка электроэнергии уменьшит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию, — мэр Павлограда
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Отсрочка запуска рынка электроэнергии уменьшит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию, — мэр Павлограда
Нарушение сроков запуска реформы электроэнергетики приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию. Об этом говорится в обращении мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства.
«Торможение запуска энергорынка — это фактически шаг к разрушению всего того, что украинцы строили в течение последних лет. Нарушение предусмотренного законом срока — это, по сути, нарушение Украиной международных обязательств, которое приведет к разрушению отношений с европейскими партнерами и замедлению процессов евроинтеграции. Это в свою очередь непременно приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность наших регионов и усилит миграцию», — отмечается в обращении.
Мэр города шахтеров выразил обеспокоенность и удивление заявлениями об отсрочке старта реформы энергорынка. По мнению Вершины, есть все необходимые условия для ее запуска с 1 июля, и большинство участников рынка готовы работать по новым правилам.
«Открытие рынка является необходимым условием структурных изменений в электроэнергетике Украины, основой для модернизации отрасли и интеграции рынка электрической энергии Украины в региональные энергетические рынки, с последующим вхождением в общеевропейский энергетический рынок», — отметил мэр Павлограда.
Напомним, новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля 2019 года. От своевременного запуска рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь ЕС в размере 500 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мэр города Славутич Юрий Фомичев написал посьмо на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона с призывом запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года.
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