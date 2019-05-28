Во Львове снова сожгли отделение «Альфа-банка»

Происшествия

Во Львове в очередной раз подожгли отделение «Альфа банка». На этот раз пострадало помещение, расположенное на первом этаже четырехэтажного жилого дома на площади Галицкой. Информация о поджоге поступила правоохранителям ночью во вторник, 28 мая, в 3:50.

Как сообщает главк Нацполиции во Львовской области, на месте работала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные разбили окно и бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью. Огнем повреждена мебель, оргтехника и документы. Потерпевших нет.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в работе «Альфа-Банка» произошел серьезный сбой. Исчезли деньги со счетов клиентов.

Напомним, в 2018 году националисты забросали камнями офисы «Альфа-Банка» и «Сбербанка» в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter