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Происшествия

Во Львове снова сожгли отделение «Альфа-банка»

11:19 28 мая 2019 42
Во Львове сожгли отделение «Альфа-банка»
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во Львове в очередной раз подожгли отделение «Альфа банка». На этот раз пострадало помещение, расположенное на первом этаже четырехэтажного жилого дома на площади Галицкой. Информация о поджоге поступила правоохранителям ночью во вторник, 28 мая, в 3:50.

Как сообщает главк Нацполиции во Львовской области, на месте работала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные разбили окно и бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью. Огнем повреждена мебель, оргтехника и документы. Потерпевших нет.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в работе «Альфа-Банка» произошел серьезный сбой. Исчезли деньги со счетов клиентов.

Напомним, в 2018 году националисты забросали камнями офисы «Альфа-Банка» и «Сбербанка» в Киеве.

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