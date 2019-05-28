Масштабный пожар в Одессе тушили всю ночь: гремели взрывы (фото)

Происшествия

В Одессе всю ночь тушили масштабный пожар. Сообщение о возгорании в двухэтажном здании по улице Онежской в Малиновском районе поступило в службу спасения «101» вечером 27 мая. В региональном главке ГСЧС говорят, что спасатели прибыли на место через 5 минут, тогда сильно дымилась крыша здания. Район накрыл густой черный дым.

«Специалисты с помощью бензорезов открыли металлические ворота и попали в помещение. В ходе разведки было установлено, что в двухэтажном здании для изготовления и складирования мебели пожар быстро распространился по всей площади», — сообщили в главке.

К ликвидации пожара было привлечено 15 единиц пожарно-спасательной техники и 62 человека. На месте ЧП создали штаб, обеспечили бесперебойную подачу воды. Пламя распространилось на площадь 1,2 тысячи квадратных метров, произошло обрушение перекрытия и кровли здания.

«Во время многочасовой борьбы с бушующей стихией то и дело происходили взрывы, из помещения эвакуировали два газовых баллона и один кислородный», — уточнили в главке.

Полностью ликвидировать пожар удалось только в 05:35 28 мая. Погибших и пострадавших нет. Расположенные рядом склады и сооружения не загорелись.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19 мая в Одессе горел склад на территории бывшей воинской части.

А 27 мая во время бунта в Одесской колонии были сожжены дежурная часть, библиотека и пожарный автомобиль.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter