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- 11:47 Племянница Софии Ротару выпустила соблазнительный клип
Племянница Софии Ротару выпустила соблазнительный клип (видео)
Племянница знаменитой певицы Софии Ротару, исполнительница Sonya Kay представила видео на новую песню «Лайвы». Автором слов выступила певица Eyra, за музыку отвечали дуэт Ost&Meyer. Съемки проходили в Киеве, в ходе которых артистка выдержала испытания ледяной водой, сумасшедшими танцами, и сутками без сна.
Режиссером клипа стал известный украинский режиссер Виктор Скуратовский. Это уже четвертая совместная работа клипмейкера и певицы. Ранее Скуратовский снял «Звездный саундтрек», «Знаю я твоя» и «Слушай мое сердце».
«Мне очень повезло найти своего режиссера, который понимает меня, находится с командой на одной волне, знает, что нравится нашей аудитории. Скажу больше, все клипы, которые мы сняли со Скуратовским, попали в топ-чарты и принесли нашему проекту узнаваемость. А недавно мы даже получили победу в номинации „Песня года“ с треком „Слушай мое сердце“. Скуратовский и правда приносит нам удачу,» — поделилась Sonya Kay.
В новой работе певица впечатлила эффектными образами. Она предстала в облегающих блестящих комбинезонах, откровенных кожаных корсетах. Как заметила Sonya, на такие эксперименты ей помогла решиться стилист проекта Аиша Милевская.
Как говорит режиссер, особой сюжетной линии в клипе нет. «Перед началом съемок я понимал, что у нас есть классная песня о любви, о страсти в чувствах и, как следствие, драйве в жизни. Песня очень мелодичная, она настолько интересна и по-хорошему попсовая, что сразу возникла мысль ее немного испортить. То есть, сама песня подразумевает какой-то лирический, мягкий видеоряд, а мы пошли против течения и сделали конкретный танцевальный, рок-н-ролльный клип, в котором бушует страсть», — рассказал Виктор Скуратовский.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в день свадьбы Потап выпустил трогательный клип «Константа», в котором признался в любви Насте Каменских.
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