Племянница Софии Ротару выпустила соблазнительный клип (видео)

Шоу-бизнес

Племянница знаменитой певицы Софии Ротару, исполнительница Sonya Kay представила видео на новую песню «Лайвы». Автором слов выступила певица Eyra, за музыку отвечали дуэт Ost&Meyer. Съемки проходили в Киеве, в ходе которых артистка выдержала испытания ледяной водой, сумасшедшими танцами, и сутками без сна.

Режиссером клипа стал известный украинский режиссер Виктор Скуратовский. Это уже четвертая совместная работа клипмейкера и певицы. Ранее Скуратовский снял «Звездный саундтрек», «Знаю я твоя» и «Слушай мое сердце».

«Мне очень повезло найти своего режиссера, который понимает меня, находится с командой на одной волне, знает, что нравится нашей аудитории. Скажу больше, все клипы, которые мы сняли со Скуратовским, попали в топ-чарты и принесли нашему проекту узнаваемость. А недавно мы даже получили победу в номинации „Песня года“ с треком „Слушай мое сердце“. Скуратовский и правда приносит нам удачу,» — поделилась Sonya Kay.

В новой работе певица впечатлила эффектными образами. Она предстала в облегающих блестящих комбинезонах, откровенных кожаных корсетах. Как заметила Sonya, на такие эксперименты ей помогла решиться стилист проекта Аиша Милевская.

Как говорит режиссер, особой сюжетной линии в клипе нет. «Перед началом съемок я понимал, что у нас есть классная песня о любви, о страсти в чувствах и, как следствие, драйве в жизни. Песня очень мелодичная, она настолько интересна и по-хорошему попсовая, что сразу возникла мысль ее немного испортить. То есть, сама песня подразумевает какой-то лирический, мягкий видеоряд, а мы пошли против течения и сделали конкретный танцевальный, рок-н-ролльный клип, в котором бушует страсть», — рассказал Виктор Скуратовский.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в день свадьбы Потап выпустил трогательный клип «Константа», в котором признался в любви Насте Каменских.

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