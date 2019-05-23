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Интрига раскрыта: Потап показал свадьбу с Настей Каменских (видео)
В предполагаемый день свадьбы самой обсуждаемой пары отечественного шоу-бизнеса Потапа и Насти Каменских, шоумен сделал неожиданное признание. 38-летний Алексей Потапенко опубликовал трогательное видео «Константа», в котором признался Насте в любви. Сама Настя стала главной героиней клипа.
В новой песне Потап подтвердил слухи о романе, который обсуждают уже несколько лет. Шоумен объяснил, почему они с Настей так долго скрывали свои отношения. В новой песне, говорит Потап, он выразил самое сокровенное.
«Я бы не назвал это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви», — откровенно признался Потап.
Ранее «ФАКТЫ» писали о деталях будущей свадьбы, которая состоится в загородном ресторане под Киевом. В сеть попали зашифрованные пригласительные на торжество. Говорят, бывшая жена Потапа Ирина Горовая будет подружкой невесты.
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