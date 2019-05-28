Не хватает колючей проволоки: сеть насмешило фото клумбы в России

Мир

В Красноярске (Российская Федерация) клумбу с цветами огородили решеткой, что моментально вызвало море шуток на эту тему в социальных сетях. Ранее в российском Омске детскую площадку не только огородили решеткой-рабицей, но и «украсили» сверху колючей проволокой.

«В Красноярске действительно клумбы накрывают металлическими антивандальными сетками. Не хватает колючей проволоки и автоматчиков по периметру. В Крыму теперь тоже клумбы массово обворовывают», — говорится в комментарии к фотографиям, которые в своем микроблоге разместил блогер, пишущий под ником «Крымский бандеровец».

Местные красноярские СМИ пишут, что над цветами натянули не металлическую, а синтетическую сетку, чтобы вандалы не выкапывали тюльпаны. У этого решения есть как сторонники, радующиеся, что цветы перестанут воровать, так и противники, назвавшие нововведение «грядками строгого режима».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты в Крыму оградили решеткой море в курортной Ялте.

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