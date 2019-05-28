26.19 / 26.44 29.21 / 29.62
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Не хватает колючей проволоки: сеть насмешило фото клумбы в России

11:58 28 мая 2019 167
Тюльпаны под решеткой
Инф. «ФАКТОВ»

В Красноярске (Российская Федерация) клумбу с цветами огородили решеткой, что моментально вызвало море шуток на эту тему в социальных сетях. Ранее в российском Омске детскую площадку не только огородили решеткой-рабицей, но и «украсили» сверху колючей проволокой.

«В Красноярске действительно клумбы накрывают металлическими антивандальными сетками. Не хватает колючей проволоки и автоматчиков по периметру. В Крыму теперь тоже клумбы массово обворовывают», — говорится в комментарии к фотографиям, которые в своем микроблоге разместил блогер, пишущий под ником «Крымский бандеровец».

Местные красноярские СМИ пишут, что над цветами натянули не металлическую, а синтетическую сетку, чтобы вандалы не выкапывали тюльпаны. У этого решения есть как сторонники, радующиеся, что цветы перестанут воровать, так и противники, назвавшие нововведение «грядками строгого режима».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты в Крыму оградили решеткой море в курортной Ялте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины