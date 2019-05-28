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Происшествия

Стекло вдребезги: поезд Харьков – Одесса атаковали неадекваты (фото)

12:03 28 мая 2019 387
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

На железной дороге вновь активизировались хулиганы. На этот раз нападению подвергся пассажирский поезд, ехавший в районе Кременчуга. Хулиганы швырнули камень в поезд и разбили окно.

Ехавшие в поезде Харьков-Одесса пассажиры не пострадали. Об инциденте сообщили в харьковских группах в соцсетях.

поезд

Напомним, в апреле группу-подростков хулиганов, швырявшихся камнями по поездам, поймали под Киевом. В компанию входили шестеро школьников. На их счету 18 опасных инцидентов на железной дороге.

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