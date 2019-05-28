Общество

Грозы, град и солнце: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

В среду, 29 мая, в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, температура — до +31 градуса днем. Ранее сообщалось, что 28 мая в Киеве — сильные порывы ветра (первый уровень опасности).

Впрочем, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, это не касается западных регионов страны, где ожидаются кратковременные дожди с грозами, а местами возможны шквалы и град. Температура днем значительно ниже — до +24 градусов.

«Сильный ветер 28 мая „перескочит“ и в завтрашний день — порывы с юго-востока будут достигать 15−20 м/с. Держите крепко шляпы, кто их носит, паркуйте внимательно автомобиль, особое внимание — строителям: ветер ослабнет 30 мая, поэтому на сегодня-завтра работы, например, на крыше или с помощью башенных кранов стоит отложить», — предупреждает синоптик

В Киеве среда ожидается сухой и жаркой, температура + 26 + 28 градусов. А 31 мая и 1−2 июня в Киеве ожидаются дожди, температура воздуха несколько снизится.

«Эти атмосферные „круть-верть“ могут влиять на здоровье, поэтому боремся с головной болью и сонливостью на работе созерцанием петушков, роз на кустах, клубники и черешни в ящиках и наконец-то ярких гардеробных цветов на улицах», — шутит Наталья Диденко.

Материал о дне Пахома Теплого, который приходится на 28 мая и когда можно сказать о погоде на все лето, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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