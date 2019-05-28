День Пахома Теплого: традиции, приметы и запреты праздника

Общество

28 мая, в день Пахома Теплого, которого еще называют Бокогреем, устанавливается теплая летняя погода. Ранее синоптики предупреждали, что в Киеве 28 мая будет ветрено — до 15−18 м/с.

Этот день назван в честь египетского монаха, который служил в армии императора Константина, но узнав о христианстве, крестился и основал монастырь.

Предки говорили, что именно на Пахома Теплого нужно было сеять пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот другие растения сажать не рекомендовали. Говорили, что все посаженное в этот день пропадет — капуста не завяжется, огурцы будут горькими и кривыми, кабачки — пустоцветными, а фасоль и бобы — червивыми.

Существуют приметы, по которым можно определить, например, каким будет лето. Так, утверждается, что какой будет погода на Пахома Теплого, таким будет и все лето этого года.

О жарком лете свидетельствовало небо яркого красного цвета на рассвете в день Пахома Теплого, а восточный ветер и дождь говорили, что вскоре наступит хорошая погода. Радуга после дождя 28 мая — к хорошей погоде. Жаркое лето предвещали и паутинки, летающие в воздухе 28 мая. А еще говорят, что теплая погода на Пахома сулит рыбакам отличный улов.

А вот ласточки, не вернувшиеся в прежние жилища, предвещали пожар. Если же птицы покинули насиженное место, то это сулило большую беду.

О тех, кто родился 28 мая, говорят, что они добрые и что к ним тянутся люди.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала 28 мая солнечным и жарким в большинстве областей Украины — в течение дня ожидается +25 +30 градусов.

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