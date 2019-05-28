Первый уровень опасности: киевлян предупредили о шквальных ветрах

Украина

В Киеве 28 мая синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и первый уровень опасности. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«В Киеве ожидаются порывы ветра 15−18 м/с (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

В мэрии советуют киевлянам плотно закрывать все окна и держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Кроме того, советуют также избегать высоких деревьев, а водителям не парковать под ними автомобили.

При этом 28 мая в Киеве, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами, в Закарпатье существенный дождь, гроза, ветер южный, 7−12 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +22…+29 градусов. В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем существенный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре страны переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+29 градусов.

На юге государства переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов, в Николаевской области +25…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

27 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+22 градуса, в районе Приморского +13 градусов, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как писали «ФАКТЫ», июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. В то же время, несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

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