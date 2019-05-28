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Бунт в Одесской колонии: возникший пожар охватил 400 «квадратов»
В одесской Южной исправительной колонии № 51 во время бунта заключенных 27 мая возник пожар. «Пламя распространилось и охватило площадь в 400 квадратных метров, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке ГСЧС. — В частности, возгорание произошло в административном здании и помещении ведомственной пожарной команды. Причина возгорания устанавливается».
Напомним, ранее сообщалось, что в результате поджога огнем уничтожен специализированный пожарный автомобиль, а также поврежден ряд служебных помещений. Некоторые из них выгорели практически полностью.
Бунтовщики также уничтожили часть камер видеонаблюдения, разбили порядка шестидесяти окон и «выпотрошили» десятки матрасов.
По неподтвержденным сведениям, телесные повреждения различной степени тяжести получили не менее 10 сотрудников пенитенциарного учреждения. Заключенные также заявляют о множестве пострадавших «сокамерников».
Начаты уголовные производства. Были ли превышения полномочий со стороны работников колонии, установит также специальная ведомственная комиссия.
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«Только в течение этого года прокуроры внесли 9 предписаний об устранении нарушений в деятельности Южной исправительной колонии № 51, к дисциплинарной ответственности привлечены 11 должностных лиц, — сообщили в прокуратуре Одесской области. — В прошлом году прокуроры внесли 14 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 30 работников данного учреждения».
Кроме того, по результатам рассмотрения обращений осужденных прокуратура начала расследование ряда уголовных производств — по фактам растраты и присвоения имущества, превышения власти, служебной халатности, получения взяток работниками данного учреждения.
Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство расследованием по факту действий, дезорганизующих работу учреждений исполнения наказаний (ст. 392 УК Украины), а также по ч. 2 ст. 194 УК Украины относительно повреждения имущества учреждения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что масштабный пожар в Малиновском районе Одессы, возникший в двухэтажном здании на улице Онежской, тушили всю ночь.
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