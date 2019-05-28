Звезда сериала «Кухня» засветилась в оккупированном Крыму (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Маша Горбань засветилась в оккупированном Крыму. С мужем и дочкой от первого брака она отдыхает в Ялте, в одном из дорогих отелей. Мария опубликовала в Instagram фото и видео, на которых наслаждается видами полуострова, позирует у бассейна, демонстрируя свою стройную фигуру.

«Тот случай, когда не нужно просить себя сфотографировать», — написала она под пикантным снимком и добавила, что ее фотографировал муж.

Также она показала забавный ролик, в котором танцует в гостиничном номере в соблазнительном нижнем белье и халате.

«Машка отдыхашка», — подписал Горбань видео.

Актриса побывала также на Ай-Петри и похвасталась видом с гор. Ее вовсе не смущает, что Крым — это оккупированная Россией территория, и что по украинскому законодательству ездить туда можно только через пропускной пункт Украины. В противном случае ей грозит запрет на въезд на территорию нашей страны. Так, за незаконное посещение Крыма, запретили въезд в Украину известной блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой и другим артистам.

Напомним, 32-летняя Мария Горбань была замужем за осветителем Олегом Филатовым, от которого в 2014 году родила дочку Стефанию. Но вскоре после появления ребенка пара распалась. Тогда Мария объясняла развод тем, что они не смогли жить на два города, ведь она была занята на съемках в Москве, а муж — в Киеве. Вторым мужем актрисы стал кинооператор Кирилл Зоткин. Пара поженилась в 2016 году.

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