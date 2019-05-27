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Молодожены Потап и Настя показали горячие фото с медового месяца
После празднования пышной свадьбы, отгремевшей 23 мая в загородном ресторане под Киевом, молодожены Потап и Настя Каменских отправились в медовый месяц. На заморский курорт они полетели на частном самолете, который муж подарил новоиспеченной жене.
Первым фото и видео с романтичного отдыха счастливые Потап и Настя поделились в Instagram. На снимках они позируют на пляже в купальниках, нежно обнимаясь.
Также Настя показала несколько фото своей сочной фигуры.
Судя по геолокации и записям в Instagram, звездные супруги выбрали элитный отель в Кемере (Турция) Maxx Royal Kemer Resort. Это один из самых дорогих отелей на побережье. Он расположен в национальном живописном парке, окружен горами и тихими бухтами. Отель располагает тремя собственными пляжами с мальдивским песком.
Неделя отдыха в таком отеле может обойтись почти в 500 тысяч гривен.
Кстати, вместе с молодоженами на отдых отправились и подружки пары — Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста «Время и Стекло» Позитива) и Людмила Голубицкая (организатор свадьбы Потапа и Каменских).
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настю Каменских заподозрили в беременности. Также в сети появилось видео душевного застолья на второй день празднования свадьбы.
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