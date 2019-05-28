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Голливудский фильм «Годзилла 2: Король монстров» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат выходят три новых фильма. Для семейного похода в кино с детьми можно смело рекомендовать полнометражный мультфильм «Секреты домашних животных 2». Внимание любителей фантастики и спецэффектов привлечет голливудский блокбастер «Годзилла 2: Король монстров», а поклонников фильмов ужасов — картина мексиканских кинематографистов «Вельзевул».

«Секреты домашних животных 2»

(6+, США, Universal Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра)

Первая часть этого мультика вышла в прокат в 2016 году и пользовалась огромным успехом. При бюджете 75 миллионов долларов кассовые сборы составили 875,5 миллиона долларов! Снял обе части Крис Рено.

Главным героем по-прежнему является пес Макс. Вот только в его жизни произошли серьезные изменения. Хозяйка Макса вышла замуж и родила ребенка. Теперь у нее появился новый любимчик. Но пес не ревнует, более того, он считает своим долгом оберегать малыша. Вот только это вгоняет его в состояние стресса. Тем временем кролик Снежок — антигерой из первой части — собирает команду с целью освободить из бродячего цирка белого тигренка…

В США мультфильм выходит в прокат 7 июня, но местные зрители уже приобрели предварительно билеты на сумму 4,1 миллиона долларов.

«Годзилла 2: Король монстров»

(12+, США, Warner Bros., приключения, фантастика, ужасы, бюджет — 200 миллионов долларов)

В этом фильме голливудские мастера спецэффектов решили столкнуть в смертельной схватке монстров, которые хорошо известны каждому японцу. Уже 60 лет в Японии являются культовыми выдуманные монстры — Годзилла, Мотра, Родан, Кинг Гидора. Они стали основой целого направления в японской поп-культуре, известном как дайкайдзю. Это фильмы, сериалы, комиксы о чудовищах, которые сражаются друг с другом, одновременно представляя смертельную опасность для людей.

В Японии про Годзиллу было снято не менее 30 фильмов. В США первая картина об этом монстре была сделана в 1998 году режиссером Роландом Эммерихом. В голливудской «Годзилле» сыграли известные актеры Мэттью Бродерик и Жан Рено. Фильм неплохо прошел в мировом прокате, собрав 379 миллионов долларов, однако студия TriStar Pictures, вложившая в проект 150 миллионов долларов, ожидала большего. Ее руководство решило, что американский зритель не готов воспринимать Годзиллу, и отказалось от работы над продолжением.

В 2014 году режиссер Гарет Эдвардс снял новую «Годзиллу». Студия Legendary Pictures вложила в картину 160 миллионов долларов. Кассовые сборы составили 529,1 миллиона долларов. Успеху послужили не только качественные спецэффекты, но и сильный актерский состав — Аарон Тейлор-Джонсон, Кен Ватанабе, Элизабет Олсен, Жюльет Бинош, Брайан Крэнстон, Салли Хокинс. Тогда же сразу было объявлено о намерении снять вторую часть. Однако Эдвардс вскоре выбыл из проекта. Он отказался переписывать сценарий, который не понравился боссам. Фильм поручили снимать Майклу Догерти. Он же переделал сценарий. Из актерского состава остались несколько человек, в том числе Ватанабе и Хокинс. Зато добавилась номинант на премию «Оскар» Вера Фармига («Мне бы в небо»).

«Вельзевул»

(18+, Мексика, Pastorela Peliculas, ужасы, бюджет — 3,6 миллиона долларов)

Опытный детектив приступает к расследованию массового убийства в школе. На его действия накладывает отпечаток личная трагедия — утрата семьи. Подозреваемым является бывший священник, которого изгнали из церкви за то, что он проводил сатанинские обряды…

Премьера фильма состоялась в 2017 году на Международном фестивале фантастических фильмов в Сиджесе. Снял картину режиссер Эмилио Портес, известный по лентам «Пасторела» и «Преступление киномеханика Гумаро».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.



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