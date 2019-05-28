Граждане окажутся на грани выживания: чем дефолт грозит простым украинцам

Деньги

Международный валютный фонд продолжает изучать экономическую ситуацию в Украине, чтобы принять решение о выделении либо отсрочке очередного транша кредита в сумме 1,3 млрд долларов. Поэтому как гром среди ясного неба прозвучало заявление бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с нынешним президентом, о необходимости объявить Украине дефолт. Большинство экономических экспертов и политиков уверены, что никаких реальных оснований для признания нашей страны банкротом сейчас нет. И все же, что ожидает украинцев, если дефолт таки будет объявлен?

Дефолт — это невыполнение договора займа, то есть невыплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт могут объявлять как компании, частные лица, так и государства («суверенный дефолт»), неспособные обслуживать все или часть своих долговых обязательств.

В интервью Financial Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал правительство Украины последовать примеру Греции и Аргентины, которые в свое время отказались возвращать кредиты МВФ. Коломойский заявил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ, поэтому предрек новому президенту резкое снижение рейтинга в случае, если он продолжит, как и его предшественники, слушать МВФ. Также бизнесмен призвал США и Евросоюз списать внешние долги Украины.

Дефолт — это невыполнение договора займа, то есть невыплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт могут объявлять как компании, частные лица, так и государства («суверенный дефолт»), неспособные обслуживать все или часть своих долговых обязательств.

Заявление Коломойского вызвало шквал комментариев как в политических кругах, так и в среде экономических экспертов.



«Грецию после дефолта спасал весь Евросоюз, Аргентину же из кризиса вытянули США. Найдет ли Украина поддержку со стороны международного сообщества, если сознательно нарушит взятые на себя обязательства, — большой вопрос. Думаю, что не найдет. Мы можем полностью потерять международную поддержку стран-партнеров. В таких условиях единственный, кто оперативно и „бесплатно“ захочет нам протянуть руку помощи, — это наш восточный сосед, который сейчас ведет с нами нескрываемый военный конфликт», — заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко.

Идею Коломойского о разрыве отношений с международными кредиторами не одобрили и в команде президента Владимира Зеленского.

«Сейчас для Украины точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ, так как это отрежет ее от внешних рынков заимствования капитала. Это крайне опасно, учитывая, что инвестиции — это основная ставка сейчас на возможность получить импульс для дальнейшего экономического роста. И это достаточно четко артикулируется президентом Зеленским», — сообщил советник президента Украины по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его словам, отказ от сотрудничества с МВФ будет диссонировать с этим тезисом главы государства.

«Приток инвестиций в страну может еще ослабнуть по сравнению даже с нынешними „полуживыми“ темпами. То есть мы рискуем тем, что эти потоки вообще будут стремиться к нулю. Кроме того, объявление дефолта не освободит Украину от необходимости продолжить обслуживание внешних долгов, а ранее внешние долги были списаны лишь ограниченному количеству очень бедных африканских стран», — отметил Олег Устенко.

На заявление Коломойского отреагировали и в правительстве.

«Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются довольно вредными. Наше задание сегодня — добросовестно обслуживать долги государства, заниматься тем, чтобы экономика росла. Эти долги, которые являются серьезной нагрузкой для украинских граждан, — не мы их брали. Но их брали от имени украинского государства. Мы должны поддерживать хорошую репутацию в мире: что мы ответственная страна, которая уважает свои обязательства. И это главное», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом он подчеркнул, что в случае объявления дефолта простые граждане окажутся на грани выживания.

«Дефолт — это глобальный кризис. Вспомните 90-е годы. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. И от любых дефолтов, которые несут серьезные последствия, в первую очередь пострадают рядовые украинские граждане. Миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди просто будут на грани выживания», — отметил премьер-министр.

Рассказать подробнее о предпосылках и последствиях дефолта для Украины «ФАКТЫ» попросили председателя совета директоров Ассоциации защиты активов Александра Ситухо.

— Как заявление Коломойского о необходимости объявить дефолт может отразиться на экономической и финансовой ситуации в Украине?

— Не думаю, что заявление о возможном дефолте — это удачный ход в переговорном процессе, который ведет команда Коломойского с частью украинской власти, еще незатронутой последствиями президентских выборов. Напомним, что на кону не только судьба «ПриватБанка», но и самого Игоря Валерьевича, претерпевающего от английских судебных процедур. Основными жертвами дефолта, если таковой случается, становится не население страны, а ее «элита», так называемые олигархи и прочие состоятельные граждане.

Не стоит думать, что международные кредиторы легко и просто соглашаются и примиряются с утратой своих капиталов. Нет. Если заплатить не может государство, платить будут его «лучшие люди». И методы, которые применяются к ним в таких случаях, не всегда гуманны и демократичны.

К примеру, все помнят, как Петр Порошенко передавал свои активы в «слепой траст», которым оказалась компания из группы Ротшильдов, тех самых, которые были держателями порядка 40% украинского внешнего долга на момент его реструктуризации. Это очень удобно — держать у себя имущество должностного лица, непосредственно отвечающего за погашение долга. И надежная страховка от отказа такой долг обслуживать, то есть дефолта. Понятно, что в случае реального дефолта активы Порошенко будут изъяты в первую очередь. Как, впрочем, и других украинских олигархов, самого Коломойского и его партнеров. Новый президент тоже не может чувствовать себя в безопасности при реализации дефолтного сценария, хотя пока и не является олигархом.

У международных «коллекторов» за столетия практики наработано предостаточно инструментов влияния. «Кидалово» тут не проходит без последствий. Понимают ли это Коломойский и те люди, консолидированное мнение которых он озвучивает? Безусловно. Но, видимо, или ситуация для них настолько сложная, или они утратили адекватное восприятие реальности.

— Действительно ли есть предпосылки для дефолта?

— Фундаментальных причин для того, чтобы Украина допустила дефолт на сегодня нет. Нужна очень серьезная мотивация, чтобы создать такие причины. Очень сомнительно, что новые власти решатся на это по вышеуказанным причинам.

— Насколько Украина готова сейчас к текущему погашению задолженности перед международными кредиторами?

— Нарушений и задержек в погашении задолженности не предполагается, даже если очередной транш МВФ будет отсрочен.

— Какие последствия будут для населения в случае дефолта?

— В ситуации реального дефолта можно выделить два основных фактора, воздействующих на население. Это паралич банковской системы и резкое падение курса национальной валюты. При объявлении дефолта международные кредиторы блокируют активы, имеющие связь с дефолтным государством, в первую очередь денежные средства на корреспондентских счетах банков, резервы центрального банка, размещенные за границей. В результате денежные расчеты останавливаются и внутри страны — блокируется работа банкоматов, выплаты зарплат и пенсий. Все это можно было видеть в Греции, про которую упоминает Коломойский.

Дефолтный статус лишает государство возможности привлекать финансирование, что обваливает курс национальной валюты. Это провоцирует очередной рост цен, и общее снижение уровня благосостояния, что мы видели уже неоднократно.

— Но все же, как дефолт может отразиться на простых гражданах?

— Как правило, это серьезные негативные последствия для экономики и уровня жизни населения. Спад производства, рост цен, ухудшение демографический ситуации, пертурбации в государственном аппарате. Все это уже мало пугает украинцев, а вот последствия в виде «стрижки под ноль» украинских олигархов могут даже воодушевить: давайте, мол, Игорь Валерьевич и К°, попробуйте. Но людям надо учитывать неприятную современную тенденцию — платежеспособность государства восстанавливают за счет вкладов населения в виде их заморозки, а то и изъятия, — подытожил эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неопределенность с предоставлением Украине очередного транша кредита от Международного валютного фонда уже отразилась на стоимости национальной валюты. В понедельник, 27 мая, доллар подорожал на 14 копеек, а евро — на 28 копеек.

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