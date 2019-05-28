Происшествия

Смерть известного мецената на Прикарпатье: в полиции озвучили неожиданную версию

В Коломые Ивано-Франковской области продолжается расследование трагедии 27 мая, когда в своем доме были найдены убитыми известный меценат и адвокат Михаил Петрив и его супруга Елена. Следствие выдвинуло неожиданную версию: картина преступления заставила предположить, что вечером 27 мая в доме случились убийство и самоубийство.

Тело женщины было найдено на втором этаже дома. Хозяина дома нашли на первом этаже. Супруги погибли от огнестрельного ранения в область груди. Возле тела мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

Согласно новой версии, между супругами возникла ссора. Муж выстрелил в супругу из ружья, смертельно ее ранив. Затем мужчина поджег одну из комнат в доме и сам застрелился.

В пользу описанной версии говорит предсмертная записка, обнаруженная в доме. В последнем послании мужчина просит прощения у родных за содеянное.

Напомним, полицию и спасателей на место трагедии вызвали соседи, увидев пожар в доме. Сигнал поступил около 20.00 27 мая

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