Происшествия

В Одессе подозреваемого в зверском убийстве и сожжении женщины «вернули» в СИЗО

В Одесской области суд снова поместил в следственный изолятор подозреваемого в убийстве и сожжении жительницы курортного поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района Инны Бешляги. Напомним, обгоревшее тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 31июля 2018 года в лесополосе. По предварительным выводам экспертов, ее сначала задушили, а потом подожгли.

«По ходатайству местной прокуратуры Белгород-Днестровским районным судом взят под стражу подозреваемый, который в конце прошлой недели оказался на свободе, — сообщили в региональной прокуратуре. — Ранее в Овидиопольский районный суд был направлен обвинительный акт и внесено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако это ходатайство не было рассмотрено из-за рассмотрения и удовлетворения судом ходатайства стороны защиты об отводе коллегии судей».

Затем в связи с отсутствием в Овидиопольском суде судей, которые ранее не принимали участия в рассмотрении указанного дела, производство направили в апелляционную инстанцию для определения подсудности. Сейчас подсудность закреплена за Белгород-Днестровским районным судом.

В настоящее время обвинительный акт назначен к рассмотрению судом присяжных. Обвиняемый помещен в Измаильский СИЗО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черкасской области нашли виновников зверского убийства женщины-таксиста из Киева.



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