Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

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В США умер американский издатель и правозащитник Роберт Бернштейн, сообщает The New York Times.

Бернштейн родился в Нью-Йорке. Окончил Гарвард. Начал карьеру в Simon & Schuster в 1946 году, затем работал в издательстве «Рандом Хауз», которое и возглавил в 1966 году. В 1973 году занялся правозащитной деятельностью, приняв участие в организации Комитета в защиту Андрея Амальрика. В этот комитет вошло 11 человек. После поездки в СССР в 1976 года и знакомством с диссидентским движением он в 1978 году организовал Human Rights Watch, которая первоначально называлась US Helsinki Watch Committee.

Издательство публиковало книги таких авторов, как Тони Моррисон, Гор Видал, Теодор Сьюз Гайсел, Уильям Стайрон, Уильям Фолкнер, Эдгар Доктороу, Вацлав Гавел, советских диссидентов, включая Андрея Сахарова и Елену Боннэр .

Бернштейну было 96 лет.

Напомним, 24 мая ушел из жизни выдающийся американский физик, нобелевский лауреат Марри Гелл-Ман. Ученому было 89 лет. 22 мая во Франции в возрасте 88 лет скончался легендарный парикмахер Патрик Алес. 9 мая после падения с мотоцикла в России умер известный журналист Сергей Доренко. Доренко было всего 59 лет.



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