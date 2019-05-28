Шоу-бизнес

Полицейский эскорт, 300 кг еды и 500 человек в команде: подробности приезда в Украину легендарной группы KISS

Знаменитые американские рокеры KISS, которые уже 46 лет гремят по всему миру, в первый и в последний раз приедут в Украину. Музыканты дадут единственный концерт в Киеве в рамках прощального тура группы «End Of The Road» 16 июня на НСК «Олимпийский».



«Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими поднялись на нее: непримиримыми и необузданными!» — рассказали рок-звезды.

Музыканты обещают устроить в украинской столице настоящий взрыв. Они везут с собой множество спецэффектов и аппаратуры — 25 фур, 400 тонн оборудования и почти 100 человек команды приедут в Киев, чтобы сделать невероятное шоу.

«ФАКТАМ» удалось узнать подробности райдера группы, описание которого растянулось на сотни страниц.

Итак, 4 участника группы: Джин Симмонс, Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер уже далеко не молодые ребята, им всем от 58 до 69 лет. Несмотря на возраст, легендарный бэнд по-прежнему удивляет всех ярким перфомансом, который не по силам многим молодым группам.

KISS уделяют большое внимание комфортному и удобному времяпрепровождению, они почти не употребляют алкоголь. Заказали всего несколько бутылок дорогого шампанского и вина. Но только после концерта.

Список желаемых продуктов включает более 200 позиций еды и напитков, среди которых около тонны питьевой воды и 300 кг еды. Музыканты не желают задерживаться в пробках, поэтому запросили обязательный полицейский эскорт. Охрану KISS возит свою. Кстати, её начальник Дэнни Фрэнсис в своё время охранял группу Led Zeppelin и является легендарной личностью, о которой даже написана книга. Для тех, кто будет работать непосредственно под сценой, проведут специальный инструктаж и выдадут беруши. Как известно, KISS — очень громкая группа.

Для обеспечения подготовки шоу, помимо личной команды, также привлекается ещё 250 человек со стороны украинского организатора, а всего в постройке сцены на протяжении 3 дней участвует больше 500 человек одновременно. На стадионе построят впечатляющих размеров сцену высотой 20 метров, это примерно с семиэтажный дом. В фан-зоне соорудят специальный подмосток, с которого «прилетит» на сцену солист группы 67-летний Пол Стэнли.

Прощальный тур группы пройдет в 20 странах мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во время шоу вокалист группы Hairball, пытаясь повторить трюк KISS, загорелся во время шоу в американском городе Су-Сити.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик готовится к своему первому сольному концерту на Олимпийском. Поддержать его на репетиции пришли подросшие сыновья.

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