Четырехлетнюю Еву лечат «в кредит», пока родители собирают 200 тысяч долларов

Общество

Еще несколько месяцев назад маленькая Ева (на фото) занималась своими детскими делами. Но ей быстро пришлось повзрослеть — с тех пор, как у ребенка обнаружили рак.

Диагноз четырехлетней Евы Загладько — нефробластома, III стадия, обширный канцероматоз брюшной полости. Но ее родные люди уверены: эта девочка достаточно сильна, чтобы его победить.

Сейчас она вместе с мамой в Иерусалиме, в клинике «Хадасса», где врачи делают все, чтобы организм Евы преодолел болезнь.

— Мы вынуждены были ехать в Израиль, поскольку комплекс процедур, необходимых дочери, в Украине детям не делают. Подготовительная химиотерапия, операция по удалению метастаз и дальнейшая горячая химиотерапия — это все ждет нашу Еву, — рассказывает мама девочки Елена Загладько. — Мы отправляли запросы в многие клиники, но только «Хадасса» взялась за нас. Когда Еве еще в Украине удаляли опухоль, та лопнула. Именно поэтому имеем сейчас непростую ситуацию с метастазами, ведь обычно нефробластома лечится несложно и в 90% случаев имеет положительную динамику.

Все началось, когда Ева перенесла грипп. Тогда родители обнаружили у ребенка шишечку под левым ребром, а через несколько дней вернулась температура. В «Охматдете» страшный диагноз подтвердился. За неделю опухоль увеличилась вдвое.

Общая стоимость лечения в израильской клинике составляет 200 тысяч долларов. Семье Евы удалось внести лишь небольшую часть — 20 тысяч долларов. Очень помогли неравнодушные люди, которые откликнулись в соцсетях.

— Еву, можно сказать, лечат «в кредит», чего обычно клиники не делают. Пока она хорошо переносит все манипуляции, — говорит Елена. — Она у нас очень творческая девочка. До болезни ходила на танцы, занималась акробатикой, рисовала, любила придумывала разные истории в своих игрушечных замках.

Но сейчас самый большой вопрос, который беспокоит девочку, — когда ей наконец снимут катетер. Об этом она ежедневно спрашивает маму. Ева с доверием относится ко всему. Даже подарила своему врачу рисунок со свинкой Пеппой.

Медики применяют терапию, которая даст максимальные шансы на жизнь. Многое будет зависеть и от самого Евы, от сил ее организма. Но сейчас особенно важна для ребенка поддержка неравнодушных людей, которая способна творить чудеса. Даже при минимальной финансовой помощи каждого из нас Ева сможет продолжить лечение. Давайте поддержим семью и спасем эту светлую девочку. Семья будет благодарна за любую помощь!

Средства можно перечислять на эти счета:

ГРН 4149 4978 6031 8908 Загладько Евгений (Приват)

ГРН 5168 7573 7856 4902 Загладько Елена (Приват)

ГРН 5375 4141 0361 8392 Загладько Елена (Монобанк)

USD 5168 7573 8324 3690 Olena Zahladko

EUR 5168 7573 8324 3682 Olena Zahladko

BTC: 1FTTNuoF59iDe4cfjwniaydA3MpUfDPnnQ

Страничка мамы Елены Загладько в Facebook

https://www.facebook.com/elena.zagladko

Страничка папы Евгения Загладько

https://www.facebook.com/evhenii.zahladko

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