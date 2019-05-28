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Лукашенко могут убить: стало известно о коварных планах Кремля
В Кремле обсуждался и продолжает обсуждаться вариант устранения президента Беларуси Александра Лукашенко, вплоть до его физического устранения. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший кандидат в президенты Беларуси, а ныне политэмигрант Алесь Михалевич.
При этом он провел исторические параллели с лидером бывшей Югославии Иосиф Броз Тито, которого Сталин несколько раз пробовал его физически устранить, и тогда Тито послал очень конкретный сигнал в Москву, что не только Москва может устранить югославского лидера, но и югославский лидер тоже может физически устранить кого-нибудь в Москве.
«Я думаю, Россия побоится на такой сценарий (физического устранения Лукашенко. Ред.) идти, хотя, безусловно, он обсуждается. Но если создадутся соответствующие очень хорошие условия — Россия может пойти и на это», — предупредил собеседник «ФАКТОВ».
Напомним, Россия не оставляет идеи поглотить Беларусь путем создания Союзного государства. «ФАКТЫ» писали, как это поможет сохранить в политике президента РФ Владимира Путина.
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