Новые тренды в летнем маникюре: идеи от нейл-стилиста (фото)

Стиль жизни

Лето — время реализовать самые смелые идеи в наряде, прическе, макияже и маникюре. И этому есть объяснение. Лето — это праздник. Даже в будни! Конечно же, модницам нужно быть в курсе новых трендов. А тренд — это красота, шагающая в ногу со временем. О том, какой маникюр сегодня в моде, «ФАКТАМ» рассказала лондонский нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Андреа Симона Игнат.

— Неоновые цвета — один из важных трендов летнего сезона, — считает Андреа Симона Игнат. — И даже если вы не сторонница ярких оттенков, знайте: они вернулись! Неоновые ногти могут быть короткими или чуть длиннее, однотонными или с простым дизайном. Но то, что они не останутся незамеченными, гарантирую. Если вы считаете, что такой маникюр для вас слишком вызывающий, комбинируйте неоновые ногти с нюдовыми или френчем с рисунком.

Неоновые цвета – один из важных трендов летнего сезона

— Нюдовая палитра продолжает завоевывать сердца модниц.

— Да, это так. Зефирные оттенки ненавязчивы и в то же время привлекательны. Они подойдут к любому наряду, будут уместны и в будни, и в праздники. Если вы не хотите экспериментировать с яркой гаммой, но стремитесь к оригинальности, попробуйте в сочетании с нежным нюдом так называемый скульптурный маникюр. Гель вместе с акриловой пудрой творят чудеса. Такой декор смотрится элегантно и необычно. Важно, чтобы базовый маникюр был выполнен безупречно!

Скульптурный маникюр выглядит элегантно

— Насколько долговечен скульптурный дизайн? С виду он кажется хрупким, как фарфор.

— Не стоит беспокоиться. Он весьма практичный. Популярен в дизайне ногтей и эффект мрамора. Мраморным, например, может быть френч. А еще я очень люблю «аквариумный» френч. Цветы, блестки под гелем смотрятся фантастически красиво. Важно, чтобы декора было не слишком много. Аквариумный дизайн должен быть легким. Летом многим модницам понравится цветной френч.

Летом многим модницам нравится цветной френч

— Актуальны ли нынешним летом в декоре ногтей блестки, стразы, кристаллы, бусинки-бульонки?

— Думаю, что актуальности в нейл-арте они не потеряют никогда, потому что все это красиво.

— Лето — время свадеб. Какой дизайн ногтей порекомендуете невестам?

— Свадьба — прекрасное событие в жизни каждой девушки. В этот день хочется выглядеть особенной. Конечно же, нужно продумать, какой маникюр будет лучше всего оттенять красоту наряда. Классический вариант — омбре или Baby Boomer с небольшим количеством блесток или вовсе без них. Но, конечно, может быть и авангардный дизайн в смелой цветовой палитре. Это зависит от наряда, от стилистики свадебного мероприятия.

Кристаллы, по мнению нейл-стилиста, не потеряют своей актуальности никогда

— Летом кожа рук и ногти не менее уязвимы, нежели в холодную пору года. Как правильно ухаживать за руками в этот период?

— В летнее время ногти растут немного быстрее, поскольку мы получаем больше витамина D от солнца. Однако уход за ногтями не отменяется. Используйте органические масла для кутикулы. Наносите увлажняющий крем не только на кожу рук, но и вокруг кутикулы, чтобы стимулировать здоровый рост ногтя.

— Как вы пришли в свою профессию?

— Мне всегда нравилось делать красивый маникюр себе. Затем я попробовала декорировать ногти подругам, и им понравилось то, как я это делаю. Спустя время я поняла, что хочу делать маникюр профессионально, освоить современные техники, для этого пошла на курсы нейл-арта, чтобы узнать что-то новое. Начав работать в салоне, стремилась сделать маникюр особенным, таким, который бы превзошел ожидания клиенток. И как же радовалось, когда это у меня получалось! А со временем стала участвовать в международных чемпионатах по нейл-арту. Это было непросто, но всегда интересно. Я не раз становилась призером состязаний, но не хочу останавливаться на достигнутом, поэтому постоянно работаю над собой. Нейл-индустрия постоянно развивается. Каждый сезон она предлагает что-то новое. И мне очень интересно учиться, чтобы идти в ногу со временем. У меня уже, правда, и у самой есть квалификация преподавателя. Я обучаю на курсах девушек, которые хотят стать профессионалами в сфере нейл-арта.

Андреа Симона Игнат: «Стильный маникюр сделает стильной любую женщину, независимо от возраста»

— В чем черпаете творческое вдохновение?

— Меня вдохновляют модные показы, чтение журналов, которые держат руку на пульсе моды. Мне очень нравится моя работа. Утром посыпаюсь и с нетерпением жду того момента, когда начну работать.

— Какой комплимент клиентки вам особенно дорог?

— Ногти клиенток — моя визитная карточка. Для меня приятно то, что многие становятся постоянными клиентами. Часто женщины начинают с простого маникюра, а со временем дизайн их ногтей становится все креативнее. Для меня очень важно, что клиентки доверяют мне. Ведь профессионал прежде всего не должен испортить ногти. В этой профессии, как и в других, ценится мастерство.

— Что маникюр может рассказать о женщине?

— Многое. Люди, которые кусают ногти, обычно испытывают стресс, озабоченность какими-то жизненными проблемами. Клиентки с постоянными сколами в лаке, скорее всего, много нервничают, испытывают перегрузки. Девушки с безупречными ногтями, как правило, целеустремленные. Яркие цвета и узоры обычно выбирают сильные и смелые натуры.

— Для дизайна ногтей существует возрастной ценз?

— Не думаю. Стильный маникюр сделает стильной любую женщину, независимо от возраста.

— Как посоветуете сочетать ногти с аксессуарами?

— Думаю, красивые ногти и сами сродни аксессуару. Важно, чтобы все в вашем образе сочеталось гармонично.

— Как вы считаете, какой дизайн ногтей будет в будущем?

— Это непростой вопрос, так как каждый день нейл-арт обогащается новыми идеями декора, техниками. А как известно, нет предела совершенству.

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Фото из альбома Андреа Симона Игнат

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