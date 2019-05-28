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Новые тренды в летнем маникюре: идеи от нейл-стилиста (фото)
Лето — время реализовать самые смелые идеи в наряде, прическе, макияже и маникюре. И этому есть объяснение. Лето — это праздник. Даже в будни! Конечно же, модницам нужно быть в курсе новых трендов. А тренд — это красота, шагающая в ногу со временем.
О том, какой маникюр сегодня в моде, «ФАКТАМ» рассказала лондонский нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Андреа Симона Игнат.
— Неоновые цвета — один из важных трендов летнего сезона, — считает Андреа Симона Игнат. — И даже если вы не сторонница ярких оттенков, знайте: они вернулись! Неоновые ногти могут быть короткими или чуть длиннее, однотонными или с простым дизайном. Но то, что они не останутся незамеченными, гарантирую. Если вы считаете, что такой маникюр для вас слишком вызывающий, комбинируйте неоновые ногти с нюдовыми или френчем с рисунком.
— Нюдовая палитра продолжает завоевывать сердца модниц.
— Да, это так. Зефирные оттенки ненавязчивы и в то же время привлекательны. Они подойдут к любому наряду, будут уместны и в будни, и в праздники. Если вы не хотите экспериментировать с яркой гаммой, но стремитесь к оригинальности, попробуйте в сочетании с нежным нюдом так называемый скульптурный маникюр. Гель вместе с акриловой пудрой творят чудеса. Такой декор смотрится элегантно и необычно. Важно, чтобы базовый маникюр был выполнен безупречно!
— Насколько долговечен скульптурный дизайн? С виду он кажется хрупким, как фарфор.
— Не стоит беспокоиться. Он весьма практичный. Популярен в дизайне ногтей и эффект мрамора. Мраморным, например, может быть френч. А еще я очень люблю «аквариумный» френч. Цветы, блестки под гелем смотрятся фантастически красиво. Важно, чтобы декора было не слишком много. Аквариумный дизайн должен быть легким. Летом многим модницам понравится цветной френч.
— Актуальны ли нынешним летом в декоре ногтей блестки, стразы, кристаллы, бусинки-бульонки?
— Думаю, что актуальности в нейл-арте они не потеряют никогда, потому что все это красиво.
— Лето — время свадеб. Какой дизайн ногтей порекомендуете невестам?
— Свадьба — прекрасное событие в жизни каждой девушки. В этот день хочется выглядеть особенной. Конечно же, нужно продумать, какой маникюр будет лучше всего оттенять красоту наряда. Классический вариант — омбре или Baby Boomer с небольшим количеством блесток или вовсе без них. Но, конечно, может быть и авангардный дизайн в смелой цветовой палитре. Это зависит от наряда, от стилистики свадебного мероприятия.
— Летом кожа рук и ногти не менее уязвимы, нежели в холодную пору года. Как правильно ухаживать за руками в этот период?
— В летнее время ногти растут немного быстрее, поскольку мы получаем больше витамина D от солнца. Однако уход за ногтями не отменяется. Используйте органические масла для кутикулы. Наносите увлажняющий крем не только на кожу рук, но и вокруг кутикулы, чтобы стимулировать здоровый рост ногтя.
— Как вы пришли в свою профессию?
— Мне всегда нравилось делать красивый маникюр себе. Затем я попробовала декорировать ногти подругам, и им понравилось то, как я это делаю. Спустя время я поняла, что хочу делать маникюр профессионально, освоить современные техники, для этого пошла на курсы нейл-арта, чтобы узнать что-то новое. Начав работать в салоне, стремилась сделать маникюр особенным, таким, который бы превзошел ожидания клиенток. И как же радовалось, когда это у меня получалось! А со временем стала участвовать в международных чемпионатах по нейл-арту. Это было непросто, но всегда интересно. Я не раз становилась призером состязаний, но не хочу останавливаться на достигнутом, поэтому постоянно работаю над собой. Нейл-индустрия постоянно развивается. Каждый сезон она предлагает что-то новое. И мне очень интересно учиться, чтобы идти в ногу со временем. У меня уже, правда, и у самой есть квалификация преподавателя. Я обучаю на курсах девушек, которые хотят стать профессионалами в сфере нейл-арта.
— В чем черпаете творческое вдохновение?
— Меня вдохновляют модные показы, чтение журналов, которые держат руку на пульсе моды. Мне очень нравится моя работа. Утром посыпаюсь и с нетерпением жду того момента, когда начну работать.
— Какой комплимент клиентки вам особенно дорог?
— Ногти клиенток — моя визитная карточка. Для меня приятно то, что многие становятся постоянными клиентами. Часто женщины начинают с простого маникюра, а со временем дизайн их ногтей становится все креативнее. Для меня очень важно, что клиентки доверяют мне. Ведь профессионал прежде всего не должен испортить ногти. В этой профессии, как и в других, ценится мастерство.
— Что маникюр может рассказать о женщине?
— Многое. Люди, которые кусают ногти, обычно испытывают стресс, озабоченность какими-то жизненными проблемами. Клиентки с постоянными сколами в лаке, скорее всего, много нервничают, испытывают перегрузки. Девушки с безупречными ногтями, как правило, целеустремленные. Яркие цвета и узоры обычно выбирают сильные и смелые натуры.
— Для дизайна ногтей существует возрастной ценз?
— Не думаю. Стильный маникюр сделает стильной любую женщину, независимо от возраста.
— Как посоветуете сочетать ногти с аксессуарами?
— Думаю, красивые ногти и сами сродни аксессуару. Важно, чтобы все в вашем образе сочеталось гармонично.
— Как вы считаете, какой дизайн ногтей будет в будущем?
— Это непростой вопрос, так как каждый день нейл-арт обогащается новыми идеями декора, техниками. А как известно, нет предела совершенству.
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Фото из альбома Андреа Симона Игнат
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