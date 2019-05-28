- 17:06 Тело сожгли в печи: подробности жуткого убийства пятилетней девочки родителями на Житомирщине
- 17:04 «Дело» о продаже украинских детей в Грузии: бабушка встретилась с внуками на «конспиративной квартире»
- 16:53 «Челси» — «Арсенал»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 16:52 Без сюрпризов: Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
- 16:48 В Украине появились "офицеры громады": кто они такие и чем занимаются
- 16:31 Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили
- 16:25 Фракции БПП и "Батьківщини" лишились депутатов
- 16:17 Тимошенко потеряла важного соратника — Андрея Сенченко
- 16:13 Неожиданный поворот: расследуя обстоятельства падения ребенка с балкона в Киеве, полиция обнаружила целый арсенал
- 16:12 В Каннах Фонд Янковского и Госкино Украины организовали ланч Meet Ukrainian Producers!
"Пятая колонна надеется на реванш": Турчинов резко отреагировал на подачу Шуфричем заявлений в ГПУ, СБУ и ГБР
Александр Турчинов, ранее подавший заявление об отставке с поста секретаря Совета по вопросам национальной безопасности и обороны, прокомментировал подачу народным депутатом Украины Нестором Шуфричем заявлений в ГПУ, СБУ и Госбюро расследований об открытии уголовных производств.
«Бывший „регионал“ Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков. Для таких шуфричей защита родной страны — это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность — защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости. Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же», — написал Александр Турчинов на своей страничке в соцсетях.
Отметив, что подобные заявления сейчас не редкость, он добавил, что окружение экс-президента Виктора Януковича, пророссийская «пятая колонна» поднимают голову, надеясь на реванш. «Убежден, что патриоты Украины, где бы они ни работали — на государственных или негосударственных должностях — никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!» — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший первый замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что направил в Государственное бюро расследований заявление, в котором пятый президент Петр Порошенко обвиняется в попытке захвата власти и превышении служебных полномочий
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!