Политика

Александр Турчинов, ранее подавший заявление об отставке с поста секретаря Совета по вопросам национальной безопасности и обороны, прокомментировал подачу народным депутатом Украины Нестором Шуфричем заявлений в ГПУ, СБУ и Госбюро расследований об открытии уголовных производств.

«Бывший „регионал“ Нестор Шуфрич подал заявление в ГПУ, ГБР и СБУ об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков. Для таких шуфричей защита родной страны — это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность — защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости. Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же», — написал Александр Турчинов на своей страничке в соцсетях.

Отметив, что подобные заявления сейчас не редкость, он добавил, что окружение экс-президента Виктора Януковича, пророссийская «пятая колонна» поднимают голову, надеясь на реванш. «Убежден, что патриоты Украины, где бы они ни работали — на государственных или негосударственных должностях — никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя! Пусть не надеются!» — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший первый замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что направил в Государственное бюро расследований заявление, в котором пятый президент Петр Порошенко обвиняется в попытке захвата власти и превышении служебных полномочий

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