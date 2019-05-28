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В каких районах Киева не будет холодной воды с 28 по 31 мая
«Киевводоканал» предупреждает, что из-за плановых ремонтов на сетях будет отсутствовать холодная вода в нескольких районах столицы по адресам:
28 мая
— до 7:30 29 мая — на улице Челябинской, 9а, 9 г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24 В, 24 г (Днепровский район);
29 мая
с 9:00 до 3:00 30 мая — на улице Довженко, 1, 2, 4а, 5, на проспекте Победы, 46, 48, 50 (Шевченковский район);
— с 8:00 до 20:00 — на улице Святошинской, 13а, 15, 15а, 18, 20, 23, 25, 30, 32 (Святошинский район);
31 мая
— с 18:00 до 8:00 1 июня — на улицах Тургеневской, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3; Бульварно-Кудрявской, 38, 40, 42, 45а, 47, 49, 51, Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86а, 88а, 88б, 90, 96, Дмитриевской, 2 (Шевченковский район).
Жителям столицы напоминают о необходимости заранее запастись водой для питья и приготовления еды.
Тем временем «Киевводоканал» продолжает ремонтировать канализационный коллектор в Голосеевском районе, где 20 мая случилась авария: вследствие газовой коррозии железобетонная плита свалилась в канализационную камеру. Система работает в штатном режиме, но полностью восстановить коллектор, которым пользуются 120 тысяч горожан, планируют в конце июня. Специалисты, применяя современные материалы, проводят работы максимально оперативно, в том числе и по ночам.
В некоторых домах столицы (по состоянию на утро 28 мая) в связи с аварийными ситуациями холодную воду отключили в ряде домов по адресам:
— на улицах Коммунальной, 35−39, 52—66 и Стельмаха, 7/2, 8, 12 (Голосеевский район);
— на улице Волкова, 8 (Деснянский район);
— на улице Ф. Пушиной, 21 (Святошинский район).
Вечером 27 мая из-за аварий в домах не было воды на улицах Щербаковского, 37 (Шевченковский район), Академика Туполева, 15е (Святошинский район), Северной, 14 (Оболонский район).
Бригады аварийщиков должны ликвидировать порывы за сутки, но более точную информацию можно получить по телефонам диспетчерской службы 15−81, (044) 200−73−01.
Ранее «Киевводоканал» предупредил, жителям каких районов столицы стоит запастись водой.
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