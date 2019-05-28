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Неожиданный поворот: расследуя обстоятельства падения ребенка с балкона в Киеве, полиция обнаружила целый арсенал (видео)
В Оболонском районе Киева полицейские, прибывшие на вызов по поводу падения трехлетнего ребенка из окна третьего этажа, обнаружили в квартире целый арсенал оружия.
Инцидент произошел на улице Героев Днепра. Как сообщили в столичной полиции, травмированную девочку немедленно госпитализировали в больницу. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела.
Следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции выяснила, что в момент несчастного случая мать ходила в школу забирать старшую дочь. Младшая девочкав это время вышла на балкон и выпала из окна на улицу.
Когда полицейские в квартире осматривали место, откуда выпал ребенок, на балконе они увидели предмет, похожий на автомат. Поэтому на место вызвали кинологическую и взрывотехническую службы.
В результате осмотра помещения полиция обнаружила предметы, похожие на автоматы ППШ, Uzi, пистолет «Флобер», патроны и штык-нож.
По словам родственников выпавшего ребенка, эти вещи принадлежат мужу сестры, который, вероятно, привез их из зоны ООС.
Из салона автомобиля мужчины правоохранители изъяли 7 пакетов с порохом весом 3,5 кг, два боеприпаса «ВОГ», арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль.
Все опасные предметы были направлены на экспертное исследование.
По фактам незаконного обращения с оружием, а также невыполнению обязанностей по уходу за ребенком были открыты уголовные производства.
Ранее «ФАКТЫ» писали о нескольких случаях «удачного» падения с высоты детей. А также сообщали о военных арсеналах на мирной территории Украины, которые устраивают бывшие военные.
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