Общество

Адвокат гражданки Украины 37-летней Юлии Сусляк Зураб Годуа, прилетевший в нашу стану для сбора доказательств невиновности своей подзащитной, сообщил «ФАКТАМ», что по грузинскому законодательству Юлии грозит от 14 до 18 лет лишения свободы. Напомним, месяц назад правоохранительные органы Грузии задержали ее по подозрению в намерении продать детей. Женщину посадили в следственный изолятор, а десятерых детей (в возрасте от восьми месяцев до десяти лет) отдали в несколько грузинских семей.

— Мне удалось организовать встречу их бабушки (мамы их отца) Эмилии со всеми десятью внуками на «конспиративной квартире», — сказал «ФАКТАМ» Зураб Годуа. — Слово «конспиративная» я употребляю в переносном значении, на самом деле это была комната работника социальной службы Грузии.

Эмилия Сусляк специально прилетела в Тбилиси в день рождения одного из внуков. Однако власти разрешения на встречу не дали — заявили, что нужно предоставить результаты биологической экспертизы, подтвердить, что Эмилия действительно их родная бабушка. Она сдала биологический материал, но результатов экспертизы пришлось бы ждать долго. Поэтому я предложил правоохранительным органам просто показать детям фотографию Эмилии и пусть они сами скажут, кто эта женщина. Таким образом разрешение на встречу было получено.

— Ка дети отреагировали на известие, что им предстоит увидеться с бабушкой?

— Я сказал им об этом, и они сразу не поверили, что такое возможно. На саму встречу никого из посторонних не пустили — в том числе и меня.

— Какую информацию вам нужно собрать в Украине о Юлии Сусляк и детях?

— Неопровержимые доказательства, что все 10 ребят — ее дети. Замечу, что у следствия в Грузии нет ни единого доказательства вины Юлии. Вся это история странная: у женщины на руках полный комплект документов на детей, все эти мальчики и девочки записаны в паспорте как ее родные дети. Какие были основания арестовывать Юлию, наносить тяжелую моральную травму детям и ей?

Допускаю, что высокопоставленные лица в правоохранительных органах Грузии по каким-то неизвестным мне причинам заинтересованы в этом громком деле. Признаться, меня удивляет слишком осторожная и мягкая реакция украинского государства на происходящее. Нужно действовать более напористо, ведь 10 несовершеннолетних граждан Украины оказались в чужих семьях, их маму посадили в СИЗО!

— Следствие утверждает, что моя дочь приехала в Грузию с десятью детьми, тогда как по документам у нее их 11, — сказал «ФАКТАМ» отец Юлии Сусляк Иван Трофимченко. — Это обстоятельство следствие выдвигает как доказательство того, что моя дочь приехала продавать детей и, мол, одного уже якобы продала. Но этот ребенок, к сожалению, трагически погиб — малыш захлебнулся в ванной, когда купался вместе с сестричкой. Это произошло, когда семья жила в России. Смерть официально оформлена, есть соответствующие документы.

Еще одно «доказательство вины» моей дочери, по мнению следствия, в том, что пятеро детей родились в один год. Но ведь Юля дала по этому поводу исчерпывающие объяснения: малыши появились на свет от суррогатных матерей. Мой зять Юрий сразу после свадьбы заявил, что хочет большую семью. Юля родила трех малышей, после чего врачи рекомендовали ей больше не рожать. Вот тогда и появилась идея обратиться в одну из киевских клиник репродуктивной медицины. У моего зятя Юрия были возможности оплатить ее услуги — он занимается строительным бизнесом. Дочка с мужем и детьми жили в Хмельницком в большом частном доме. Присматривать за малышами помогала няня, дети занимались рисованием, плаванием, фигурным катанием, танцами… Семья оплачивала услуги дорогих индивидуальных тренеров и учителей. Кстати, моя дочь не домохозяйка, а практикующий психолог и поэтесса.

— Зачем она поехала с детьми в Грузию?

— После начала войны, развязанной Россией, у зятя возникли проблемы в бизнесе. Подробностей не знаю — Юлия и Юрий нас с женой в эти дела не посвящали. Дошло до того, что в 2017 году они решили переселиться в Россию. Там сняли большой дом, наняли няню. Но и на новом месте бизнес не заладился. У Юрия есть приятель, который живет в Абхазии. Он и подал идею попробовать счастья на его родине. Юрий отправился в самопровозглашенную «республику» из российского Сочи. Тем самым въехал на временно оккупированную территорию Грузии без разрешения легитимных властей. Значит, нарушил закон. Он обустроился на новом месте, сообщил Юлии, чтобы приезжала с детьми. Чтобы не повторять его ошибку, моя дочь прилетела в Грузию рейсом Москва — Тбилиси, обратилась в миграционную службу за разрешением отправиться в Абхазию. Рассчитывала, что документ получит через пару дней. Однако и через две недели ответа не было. Тем временем Юлию с детьми попросили съехать из двух гостиниц, в которых она селилась — малыши шумели, мешали постояльцам. Пришлось арендовать целый дом. В него и нагрянула полиция. Детей посадили в микроавтобус, и они просидели там около девяти часов, пока шел допрос их мамы. Что происходило в том автобусе, нам неизвестно, однако мы знаем, что всех детей рвало. Нам не дают возможности пообщаться с ними по телефону, скайпу или вайберу. Такое впечатление, что их от нас прячут. Сейчас наша сваха Эмилия Сусляк оформляет опекунство над внуками, чтобы вернуть их в Украину. Могли бы и мы с женой оформить опекунство, но у Эмилии свой дом, а у нас небольшая квартира.

— Сегодня одному из моих внуков, Эмилю, исполняется год, — сказала мать Юлии Сусляк Ирина Трофимченко (в центре). — Через адвоката моей дочери Зураба Годуа (справа) передаю подарок внучку — плюшевого щенка по кличке Мухтар.

Слева — отец Юлии Сусляк Иван Трофимченко.

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