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В Испании — массовые аресты футболистов: среди задержанных бывший игрок «Реала»
Во вторник, 28 мая, испанская полиция провела серию арестов футболистов из клубов первого и второго дивизионов, а также членов криминальной организации, которые могут быть причастны к проведению договорных поединков. Всех их подозревают в незаконных ставках и мошенничестве.
Среди арестованных — экс-полузащитник «Вальядолида» Борха Фернандес, завершивший карьеру по окончании сезона, бывший форвард «Лас-Палмаса» и «Нумансии» Карлос Аранда, полузащитник «Уэски» Самуэль Саис, защитник «Депортиво» Иньиго Лопес и бывший игрок обороны «Реала» Рауль Браво (на фото), который считается главарем криминальной группы.
Полиция также задержала президента «Уэски» Агустина Ласаосу и главу медицинского штаба клуба Хуана Карлоса Галиндо Ланусу.
Расследование касается подозрительных матчей, проведенных в 2016--2018 годах. По словам президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, работа над этим делом велась на протяжении года. «Пока я не могу вам ничего сказать, потому что это секретная информация, и полиция продолжает работу. Это очень болезненная ситуация, которая бьет по клубам. Но самое важное — покончить с коррупцией в футболе», — приводит слова Хавьера Тебаса Marca.
Кстати, испанские СМИ уже назвали матчи, которые находятся под подозрением. Основная игра, по которой состоялись задержания, — «Уэска» — «Химнастик». Вышедшая к тому моменту в примеру «Уэска» уступила дома — 0:1, клуб из Таррагоны благодаря этой победе отдалился от зоны вылета. При счете 0:0 был зафиксирован аномальный всплеск ставок на победу гостей в Украине и в Азии.
Второй поединок, по которому проводится расследование, состоялся в этом сезоне. «Валенсия» в последнем туре примеры в гостях одолела «Вальядолид» (2:0), который гарантировал себе место в примере, и попала в Лигу чемпионов. Правда, речь идет не о договорном характере между клубами, а об игре нескольких футболистов на букмекеров, утверждает Espejo Publico.
Полиция также рассматривает еще восемь подозрительных встреч первого и второго испанского дивизионов.
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Фото Getty Images
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