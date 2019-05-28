Невеста Шнура разбила шикарный «Мерседес»: взрывной клип от группы «Ленинград» (видео)

Шоу-бизнес

Известный российский исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно официально заявил о «смерти» коллектива и прощальном туре, выпустил новый клип «Кабриолет». Режиссером стала Анна Пармас, снявшая ранее работы «Экспонат»,"В Питере — пить", «Сиськи» и «Экстаз». Главную роль сыграла актриса Алла Михеева.

По сюжету героиня просыпается после бурной вечеринки. Вдруг ей звонит жених, который ждет ее у алтаря. Она мчит на свадьбу, нарушая все правила движения, чудом оставшись в живых — ее роскошный красный «Мерседес» по ходу превращается в кабриолет, в него «вваливается» банкомат с деньгами, перелетев через разобранный мост, невеста при полном параде является перед женихом. Его играет Сергей Шнуров. Вокальную партию исполняет Флорида Чантурия.

Осторожно, в клипе присутствует ненормативная лексика, 18+

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