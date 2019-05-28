Олег Винник нашел «лекарство» от соцсетей в новой песне: горячая премьера (видео)

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, завершивший свой масштабный европейский тур, порадовал поклонниц новой песней. Особенно тех, кого зовут Натальями. Любимчик женщин презентовал зажигательную композицию «Наталя-Наталі», в которой посоветовал, как бороться с зависимостью от соцсетей и посоветовал свое «лекарство».

«К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. „Посиделки“ в соцсетях, просмотр ленты новостей — привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь — другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню», — говорит автор и исполнитель Олег Винник. И тут же дает действенный рецепт. «Та Любов, як цілющий бальзам. Ліки від Фейсбук-Інстаграм», — поет артист.

Композиция получилась шуточной, драйвовой, рок-н-рольной и не похожей на предыдущие треки певца. Студийная версия уже доступна на радиостанциях, музыкальных площадках и YouTube-канале исполнителя. Концертная версия прозвучит в летнем стадионном туре Олега Винника, который стартует 29 мая.

Напомним, ранее Олег Винник дал концерт в родном селе Червоный Кут в Черкасской области, а затем отправился в тур по Европе. В Германии его давняя поклонница сделала тату с названием песни «Счастье».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что племянница Софии Ротару, молодая певица Sonya Kay представила видео на новую песню «Лайвы».

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