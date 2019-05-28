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Шоу-бизнес

Олег Винник нашел «лекарство» от соцсетей в новой песне: горячая премьера (видео)

12:12 28 мая 2019 118
Олег Винник
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный певец Олег Винник, завершивший свой масштабный европейский тур, порадовал поклонниц новой песней. Особенно тех, кого зовут Натальями. Любимчик женщин презентовал зажигательную композицию «Наталя-Наталі», в которой посоветовал, как бороться с зависимостью от соцсетей и посоветовал свое «лекарство».

«К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. „Посиделки“ в соцсетях, просмотр ленты новостей — привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь — другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню», — говорит автор и исполнитель Олег Винник. И тут же дает действенный рецепт. «Та Любов, як цілющий бальзам. Ліки від Фейсбук-Інстаграм», — поет артист.

Композиция получилась шуточной, драйвовой, рок-н-рольной и не похожей на предыдущие треки певца. Студийная версия уже доступна на радиостанциях, музыкальных площадках и YouTube-канале исполнителя. Концертная версия прозвучит в летнем стадионном туре Олега Винника, который стартует 29 мая.

Напомним, ранее Олег Винник дал концерт в родном селе Червоный Кут в Черкасской области, а затем отправился в тур по Европе. В Германии его давняя поклонница сделала тату с названием песни «Счастье».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что племянница Софии Ротару, молодая певица Sonya Kay представила видео на новую песню «Лайвы».

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