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В Одессе сообщили о минировании 15 жилых домов, 6 больниц, аэропорта и железнодорожного вокзала
На электронную почту одесской полиции поступило сообщение о минировании 23 жилых и инфраструктурных объектов. Напомним, ранее в Полтаве «заминировали» аграрную академию: аноним требовал вывести войска с Донбасса. Адреса — в противоположных концах города. Текст электронного послания гласит: «Внимание, теракт!!! Взрывы произойдут в жилых домах по адресам: переулок Академика Вильямса, 5, улица Золотой берег, 24, Одесская, 16, улица Котляревского, 16, Умова, 25, Южная дорога, 5а, 11-й Черноморский переулок, 1, улица Центральная, 15, переулок Виктора Дихтиевского, 9, Гайдара, 1, Генерала Петрова, 1, Школьный аэродром, 1, улица Гастелло, 115, Толбухина, 27, Полевая, 15».
Неизвестные предупредили также о возможных взрывах в больницах Одессы по адресам:
1. Военно-медицинский центр южного региона на улице Пирогова, 2/2.
2. Областная клиническая больница на улице Академика Заболотного, 36/2.
3. Областная психиатрическая больница № 2 в селе Александровка.
4. Одесская клиническая больница на ж.д. транспорте улица Героев пограничников, 3а.
5. Городская туберкулезная больница № 1 в переулке Прибрежном, 17.
6. Центральный роддом.
И обещали взорвать устройства в самых людных местах аэропорта Одессы, на железнодорожном вокзале и в маршрутном транспорте — в час пик.
На большинство из указанных объектов уже направлены полицейские, специалисты-взрывотехники, спасатели, медики скорой помощи. В частности, эвакуированы пассажиры и персонал обоих вокзалов — железнодорожного и международного аэропорта «Одесса». Задерживается отправление ближайших рейсов.
Помимо того, в параллельном режиме полиция проверяет сообщение о минировании здания Хозяйственного суда на проспекте Шевченко.
Волна «минирований» в Украине набирает обороты. Так, в Киеве «заминировали» больницу: пациенты после операций оказались на улице.
А в Черкассах 17 мая неизвестные «заминировали» 13 объектов, среди которых торговые центры и даже родильные дома. Была проведена эвакуация людей из этих зданий. В тот же день в Харькове полиция проверяла очередную информацию о «минировании» 19 торговых центров. В Одессе 16 мая в полицию по электронной почте поступило анонимное сообщение о том, что четыре гостиницы, которые расположены в Приморском районе, заминированы.
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