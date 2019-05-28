Знаменитый российский кинорежиссер попал в реанимацию в тяжелом состоянии, — СМИ

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Известный российский режиссер Павел Лунгин попал в реанимацию. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Из-за проблем с сердцем Лунгина доставили в одну из московских больниц накануне. Сразу после обследования режиссера экстренно отправили в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По информации телеканала «360», сын режиссера Александр Лунгин опроверг тяжелое состояние отца. Он заявил, что отец находится на плановых процедурах, и уже в четверг его выпишут. При этом он отметил, что Павел Лунгин действительно был в реанимации, но там он провел только ночь после проведения одной из процедур, как и многие пациенты этой больницы.

Павел Лунгин — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля.

Он родился 12 июля 1949 года в Москве в семье сценариста и филолога. Образование получил в МГУ и на Высших курсах сценаристов и режиссёров в мастерской Георгия Данелии.

Свой первый фильм Лунгин снял в 40 лет. Режиссер прославился благодаря своим работам «Родина» (2015), «Царь» (2009), «Остров» (2006), «Такси-блюз» (1990) и многим другим.

В этом году в России разразился скандал с фильмом Лунгина «Братство», который рассказывает о войне в Афганистане во времена СССР.

Лунгин был в числе тех российских деятелей культуры, кто поддержал аннексию Крыма. В то же время он вместе со многими известными людьми подписал открытое письмо к российскому президенту Путину с просьбой помиловать кинорежиссера Олега Сенцова.

Как сообщали «ФАКТЫ», в больницу попала народная артистка Украины Ада Роговцева. При этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская заверила всех, что с актрисой все в порядке.

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