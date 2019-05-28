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Ада Роговцева попала в больницу: что об этом известно
Народная артистка Украины Ада Роговцева была сфотографирована в больничной палате. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская успокоила всех, что с актрисой все в порядке.
Голубовская заверяет, что Ада Николаевна — здорова и невредима. «Не волнуйтесь», — призывает доктор.
Аде Роговцевой 81 год. Тем не менее, она играет в театре, ведет активную общественную жизнь, с первых дней российской агрессии занимается волонтерством, ведет сбор средств для помощи раненым бойцам.
В 2016 году артистке уже пришлось отменять выступления из-за недомогания и ложиться в больницу в Днепре. Тогда спектакль с Адой Роговцевой в главной роли был отменен, а зрителям согласились вернуть деньги за билеты.
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