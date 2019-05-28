Цуренко стартовала с уверенной победы на «Ролан Гаррос»

Спорт

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, занимающая 27-ю позицию в мировом женском рейтинге, с победы начала выступление на «Ролан Гаррос» — одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 42,5 миллионов евро.

В первом круге нашей соотечественнице противостояла Эжени Бушар из Канады (77-я), в свое время занимавшая пятую строчку в рейтинге WTA. Ранее теннисистки встречались между собой трижды — в 2015-м в американском Индиан-Уэллсе сильнее оказалась украинка (6:7, 7:5, 6:4), а вот в двух поединках Кубка Федерации успех был на стороне представительницы страны в Северной Америке.

В отчетном поединке Леся продемонстрировала, что подошла к «Ролан Гаррос» в отличной форме, несмотря на три подряд поражения в первом же круге на предыдущих турнирах (Штутгарт, Мадрид и Рим), и добыла уверенную победу в двух сетах — 6:2, 6:2.

За выход во второй круг Цуренко заработала 87 тысяч долларов призовых и в следующем раунде встретится с победительницей матча между Дарьей Гавриловой (61-я), представляющей Австралию, и сербкой Александрой Крунич (76-я).

К сожалению, не смогли преодолеть стартовый круг двое наших соотечественников. В мужской сетке единственный представитель Украины Сергей Стаховский (111-й) уступил в трех сетах французу Жилю Симону (33-й) — 3:6, 3:6, 4:6, а 19-летняя Даяна Ястремская (32-я), выиграв первый сет, не смогла справиться с опытной испанкой Карлой Суарес-Наварро (29-я) — 6:2, 6:7 (0), 0:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над старшей из сестер Уильямс.

Фото Jimmie 48

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