Свитолина стартовала на «Ролан Гаррос» с победы над старшей из сестер Уильямс (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая девятую строчку в мировом женском рейтинге, успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — одном из четырех турниров серии «Большого Шлема» с общим призовым фондом более 42,5 миллионов евро.

В первом раунде соперницей нашей соотечественницы была семикратная победительница турниров серии «Большого шлема» старшая из сестер Уильямс — Винус (52-я). Ранее теннисистки дважды пересекались на кортах, и у каждой было по одной победе — американке сопутствовал успех в 2015-м в Риме (6:4, 6:3), а украинка оказалась сильнее в Торонто в 2017-м (6:2, 6:1).

И на этот раз противостояние Элины и Винус завершилось в двух сетах — 6:3, 6:3 в пользу украинки в 75-минутном поединке.

К слову, незадолго до старта турнира Свитолина в одном из блогов для BBC Sport призналась, что у ее команды были сомнения по поводу готовности теннисистки к «Ролан Гаррос». «У нас были такие мысли, что я, возможно, не буду готова к „Ролан Гаррос“ из-за своей травмы колена. Но я была уверена на 99%, что сыграю, потому что это мой любимый турнир „Большого шлема“. Я бы сильно расстроилась, если бы не смогла выступить, поэтому мы делали все, что в наших силах, чтобы серьезно сосредоточиться на восстановлении и быть готовой хотя бы на 80%. Но это не означает, что у меня нет ожиданий от турнира. То, с чем я справляюсь, это нелегко, потому что впервые у меня такие проблемы и впервые я сталкиваюсь с такой болью. Нужно думать об одном матче за раз. Каждый матч, который я смогу тут сыграть, будет для меня как финал», — приводит слова Элины портал «Большой теннис Украины».

За выход во второй круг Свитолина заработала 87 тысяч долларов призовых и теперь встретится с другой украинкой Катериной Козловой (66-я), которая в своем поединке одолела американку Бернарду Пера (83-я) — 6:2, 7:6 (5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летняя Ястремская выиграла во Франции третий турнир WTA в карьере.

Фото Jimmie 48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter