Украина

В Польше с 1 июня 2019 года вводят важную новацию для граждан с биометрическими паспортами — для них в аэропортах Варшавы — имени Шопена и Модлина — будут установлены устройства для сканирования биометрических паспортов. Таким образом пассажиры смогут проходить пограничный контроль без участия сотрудников пограничной службы.

Как сообщает польский ресурс Rynek Lotnizcy, всего планируется установить 25 устройств ABC (Automated Border Control): 20 — в аэропорту им. Шопена, 5 — в аэропорту имени Модлина.

Процесс сканирования и проверки данных будет занимать порядка 12 секунд.

Благодаря проверке биометрических данных система ABC исключит возможность использования поддельного, измененного или чужого документа. Кроме того, рамки ABC будут подключены к базам данных, которыми управляет пограничная служба, что, в свою очередь, позволит определить, не представляет ли путешественник угрозу внутренней безопасности и общественному порядку. Роль сотрудника в автоматизированных пограничных проверках будет заключаться в том, чтобы контролировать правильное функционирование устройств ABC.

Аналогичная автоматизированная система пограничного контроля успешно используется в аэропортах других европейских стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и Францию.

Напомним, академик, первый вице-президент Национальной академии наук, аналитик Владимир Горбулин в статье для «ФАКТОВ» объяснил, как безвизовый режим с ЕС, полученный Украиной в 2017 году, позволил многим украинцам сравнить жизнь в своей стране и в Европе, и это повлияло на результат выборов президента нашей страны.

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