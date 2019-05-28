Общество

У сумского чиновника обнаружили российское гражданство и прописку в военной академии в Севастополе

У начальника управления Госпродпотребслужбы Сумской области Виталия Моисеенко журналисты обнаружили двойное гражданство и паспорт гражданина Российской Федерации, который он получил в Крыму после аннексии полуострова. Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко в декабре 2018 года поручил контрразведке проверить государственных служащих по связям с РФ.

Факт российского гражданства Моисеенко был выявлен еще в 2016 году. Тогда же журналисты обратились в местное управление СБУ с просьбой предоставить информацию о результатах проверки наличия двойного гражданства, но ведомство никаких данных по запросу не дало.

Расследованием по Моисеенко занималась сумская журналистка Алена Щербакова совместно с Transparency International (Россия).

Журналистка выяснила, что Виталий Моисеенко получил российский паспорт в оккупированном Севастополе 19 июня 2014. Основанием для его выдачи стало свидетельство о рождении, которое было получено в апреле 2014 года в городе Богодухов (Харьковская область) — именно там родился Виталий Моисеенко.

Также с помощью данных российского паспорта журналисты установили российский индивидуальный налоговый номер Виталия Моисеенко в официальном реестре Федеральной налоговой службы РФ.

Журналисты также проверили упомянутый паспорт гражданина России в открытом федеральном реестре недействительных документов России. Паспорт на имя Виталия Моисеенко там не значится. Это свидетельствует о том, что он действителен до сих пор, отмечают журналисты.

В паспорте гражданина России Моисеенко адресом регистрации указан город Севастополь, улица Парковая 6−11. По данным расследователей, это адрес одного из зданий Академии Военно-морских сил Украины имени Нахимова. После оккупации Крыма Россией это учебное заведение включили в структуру Министерства обороны России. А помещение, в котором прописан госслужащий, является казармой военно-морской академии.

Сам Виталий Моисеенко отрицает наличие у него российского гражданства. В то же время он подтверждает, что был прописан по указанному в российском паспорте адресу, когда еще жил в Севастополе как гражданин Украины. Моисеенко оставался работать в Крыму до 2015 года, то есть и после аннексии полуострова. В 2016-м был назначен советником председателя Сумской облгосадминистрации.

Согласно украинскому законодательству, лицо с гражданством другого государства не может занимать должность госслужащего.

Как пишет «Радио Свобода», юристы Института регионального развития прессы обратились в Главное управление СБУ в Киеве об открытии производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у многих высокопоставленных украинских чиновников или у их родственников есть российские паспорта. Так недавно в суде над бывшим главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым выяснилось российское гражданство его дочери.

У гражданской жены и дочери бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко есть российские паспорта, которые они получили в оккупированном Крыму.

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