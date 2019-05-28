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В МИД России съязвили по поводу украинского гражданства Саакашвили
В России не смогли удержаться от комментариев новости о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили. Спикер МИД РФ Мария Захарова решила, что следующим решением Зеленского должна быть отмена запрета на въезда в Украину скандальной российской певицы Наташи Королевой.
«СМИ: „ТАСС: Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили“. Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», — написала она.
Как известно, Наташа Королева имеет официальный невъездной статус в Украине за гастроли в аннексированном Крыму Тем не менее в сентябре 2018 года этот запрет временно отменяли, чтобы певица могла проститься с умершей бабушкой.
Напомним, в Украине пользователи соцсетей с иронией восприняли новость о грядущем возвращении Саакашвили в Киев.
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