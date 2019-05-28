Самый треш начинается: соцсети взорвались в ожидании прибытия Саакашвили

Украина

Соцсети взорвались реакцией на грядущее возвращение в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которому Владимир Зеленский вернул гражданство Украины.

Большинство комментаторов пришли к мнению о том, что Зеленский рискует повторить ошибку своего предшественника, который сначала был очарован харизмой грузинского реформатора, а затем поддержал обвинения ГПУ в причастности Саакашвили к схемам Курченко.

«Я так понимаю, надо открывать не шаурмячную, а налаживать выпуск попкорна в промышленных масштабах. Дальше все чудесатей и чудесатей…», — написал Тим Златкин, разместив нашумевшее видео из России, где ребенок катается на качелях на фоне пожара.

Пользователь с ником Mykola Bielieskov счел возвращение гражданства Саакашвили хитрым маневром, призванным отвлечь внимание от назначения Александра Данилюка на должность секретаря СНБО.

«Дважды гражданин Саакашвили — это еще круче, чем трижды экс-генпрокурор Пискун», — считает журналист Ольга Мусафирова.

«Ребята, все что было до сегодня, это была только разминка. Теперь самый треш начинается», — прогнозирует политолог Тарас Березовец.

С ним согласен и Денис Попович, который описал приблизительный «черный» сценарий развития событий в случае возвращения Саакашвили в активную политику.

Напомним, прибытие Саакашвили в «Борисполь» назначено на 17:15 29 мая.

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