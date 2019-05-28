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Происшествия

На Львовщине рухнула стена школы: есть пострадавшие (фото)

20:38 28 мая 2019 222
На Львовщине рухнула стена школы: есть пострадавшие
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Во вторник, 28 мая, на Львовщине в селе Новыны Яворовского района в местной школе имени Тараса Пазина обвалилась стена.

Как сообщает местный сайт «Яворів Інфо», в результате обвала пострадал 50-летний мужчина и 43-летняя женщина. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в Яворовскую центральную районную больницу. Пожарно-спасательным отделением 23 -й части города Яворова проведены работы по деблокированию пострадавших из-под завала и транспортирования их к карете скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обвал стены

По информации других источников, мужчина и женщина монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Напомним, на днях под Ровно ребенок погиб в результате обвала песка в выкопанной им землянке.

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