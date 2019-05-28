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Остались только флаги: Данилюк в шоке от увиденного в Администрации президента (видео)
Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк в сети возмутился «пропажей» компьютерной техники из ситуативной комнаты в Администрации президента Украины, предъявив претензии к команде предшественника действующего президента и заявив о том, что за этим последует обращение в правоохранительные органы.
Больше всего его возмутило исчезновение серверов с данными, которые могли представлять государственную тайну.
В то же время пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко разъяснил, что вся техника для ситуационной комнаты была арендована за собственные средства Петра Порошенко и в настоящее время уже возвращена арендодателю. Он также заверил, что никакой конфиденциальной информации на «пропавших» серверах не хранилось, поскольку комната работала исключительно как отражение разных источников информации в Пограничной службе, СБУ или ГФС, тогда как первоисточники остаются на серверах этих ведомств.
Отреагировал на претензии Данилюка и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Он разъяснил, что тот снимал видео в здании Администрации президента на Банковой, тогда как Главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана, где оборудование помещений сотрудников находятся под надежной охраной и работает в штатном режиме.
Напомним, ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов предупредил о возможности реванша «пятой колонны».
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