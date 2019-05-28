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ДТП со школьниками под Днепром: микроавтобус въехал в фуру, есть пострадавшие
Во вторник, 28 мая, около пяти часов вечера на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие: микроавтобус со школьниками из Полтавы попал в аварию. Об этом сообщили в областном управлении нацполиции.
Уточняется, что школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии по Запорожью. В Солонянском районе водитель микроавтобуса с детьми врезался в фуру «ДАФ».
В результате аварии пострадало 2 детей, у них переломы руки и ключицы. Все находившиеся в микроавтобусе дети (16 человек), доставлены в больницы Днепра, их осматривают врачи.
Сейчас на месте аварии находятся оба водителя, с ними работают следователи. С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз. Родителям школьников сообщили о происшествии.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 мая в Днепре произошло кровавое ДТП по улице Маршала Малиновского. Там столкнулись сразу три автомобиля — Peugeot, «Киа» и Toyota Tundra. Причиной ДТП стало превышение скорости и несоблюдение дистанции водителем Toyota Tundra.
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